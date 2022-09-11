Після серії поразок від ЗСУ Кремль змінив командування західного угруповання російської армії, - ГУР

В Кремлі вирішили змінити командування західного угруповання російської армії після вдалого контрнаступу Збройних сил України. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

В повідомленні сказано, що новим командиром угруповання військ "Захід" стане колиншій командир УВ "Центр" генерал-лейтенант Олександр Лапін. Він вже перемістився з Луганську до командного пункту УВ "Центр".

"На сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим знаходиться на розгляді. Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні)", - повідомляє ГУР.

Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор. Контрнаступ українських військ ще триває, наразі відомо про понад 40 звільнених населених пунктів на Харківщині.

Тим часом російська влада призупинила процес організації так званих "референдумів" про приєднання окупованих територій через успішний контрнаступ ЗСУ.