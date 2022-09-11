После серии поражений от ВСУ Кремль сменил командование западной группировки российской армии, - ГУР

В Кремле решили сменить командование западной группировки российской армии после удачного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки.

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В сообщении говорится, что новым командиром группировки войск "Запад" станет бывший командир УВ "Центр" генерал-лейтенант Александр Лапин. Он уже переместился из Луганска в командный пункт УВ "Центр".

"На сегодняшний день кадровое решение о дальнейшем прохождении службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении. Он был назначен на должность командующего западным ВО 26 августа 2022 года, на котором заменил генерал-лейтенанта Сычевого (находился в должности три недели)", - сообщает ГУР. .

Напомним, 10 сентября в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины зашли в город Купянск Харьковской области. Над зданием городского совета уже развевается желто-голубой флаг. Контрнаступление украинских войск еще продолжается, сейчас известно о более чем 40 освобожденных населенных пунктах в Харьковской области.

Тем временем российские власти приостановила процесс организации так называемых "референдумов" о присоединении оккупированных территорий через успешное контрнаступление ВСУ.