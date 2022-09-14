Россия отложила подготовку к псевдореферендуму в Херсонской области - ОК "Південь"

Российские оккупационные "власти" свернули процесс подготовки к псевдореферендуму на временно оккупированной части Херсонской области и уже не называют даты проведения незаконного "мероприятия". Об этом 14 сентября в эфире телемарафона сказала спикер оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

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"Кардиограмма их пульса и потуг к этому референдуму непонятна - пациент живой или мертвый. Потому что они то полностью закрывают эту тему, то открывают ее в пользу своему кремлевскому руководству. Мы отследили, что их работа с этого направления свернута, уложена в коробки и эвакуирована на левый берег", – рассказала Гуменюк.

На фоне этих изменений, как отметила пресс-секретарь ОК "Юг", заметным стало падение морального духа оккупантов. В то же время успех ВСУ в Харьковской области поднял моральный дух украинских подразделений и дополнительно мотивировал их.

"И совершенно противоположная пропорциональность морального духа врага. Потому что они действительно не видят перспектив своего участия в этой спецоперации, они не видят возможности для себя вернуться домой живыми другим путем, как только сложить оружие и сдаться в плен", – добавила Гуменюк.

Отметим, оккупанты заявляли о намерении провести фейковые "референдумы" не только на юге Украины, но и на территории Донецкой и Луганской областей, которые сама Россия называет "независимыми государствами "ДНР" и "ЛНР".

При этом Президент Владимир Зеленский предупредил, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях Херсонской и Запорожской областей так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров с Украиной.