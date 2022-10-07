"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение с деоккупированным Изюмом

"Укрзализныця" с 10 октября запустит рельсовые автобусы Харьков – Изюм – Харьков и Изюм – Балаклея – Изюм. Об этом говорится в сообщении госкомпании в соцсетях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Для этого после разминирования направления взрывотехниками железнодорожники в сжатые сроки восстановили пути, устранив, в частности, около 25 повреждений рельсов, шпал, стрелочных переводов и других элементов инфраструктуры.

Пригородный поезд №6403/6404 будет отправляться из Харькова в 7:00 и прибывать в Изюм в 10:47. В обратном направлении из Изюма поезд будет отправляться в 17:02 и прибывать в областной центр в 20:48.

Предусмотрены остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки, Слобожанская, Шебелинка, Балаклея, Савинцы, Закомельская и Цыганская. Билеты можно будет приобрести в кассах или на пути следования поезда у разъездных кассиров. Стоимость проезда из Харькова в Изюм составляет 41,50 грн.

Рельсовый автобус №6602/6603 будет отправляться из Изюма в 10:59 и прибывать в Балаклею в 12:29, а обратно будет уезжать в 15:08 с прибытием в Изюм в 16:38. Также для удобства пассажиров на станции Балаклея с указанного рельсового автобуса обеспечена удобная пересадка на электропоезда, курсирующие до станций Харьков-Пассажирский и Харьков-Левада.

Также железнодорожники возобновили движение поездов под электротягой по всему участку из Харькова в Балаклею. Как отмечают в УЗ, в восстановлении инфраструктуры на деоккупированной и прифронтовой территории Харьковщины задействовано около 100 железнодорожников и более 10 единиц техники.

Напомним, что рельсовый автобус между Харьковом и Балаклеей начал курсировать уже с 15 сентября. Также уже восстановлено пассажирское сообщение по маршрутам Харьков – Дергачи и Харьков – Чугуев.

Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, как только военные и пиротехники дадут "зеленый свет", "Укрзализныця" начнет и работу над восстановлением сообщения с ключевым железнодорожным узлом Харьковщины - Купянском.