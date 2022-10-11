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Транспорт
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Понад 400 км доріг на Харківщині розчистили від наслідків бойових дій

Понад 400 км доріг на Харківщині розчистили від наслідків бойових дій

Після звільнення частини територій в Харківській області продовжуються роботи з відновлення дорожньої інфраструктури.  Наразі вже 400 км доріг розчистили від наслідків бойових дій.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

Фото 2 — Понад 400 км доріг на Харківщині розчистили від наслідків бойових дій

"Бригади Служби автомобільних доріг у Харківській області розчищають покриття від ґрунту і сміття, прибирають зруйновані споруди вздовж проїзної частини та демонтують знищені штучні споруди", - зазначив Синєгубов.

Фото 3 — Понад 400 км доріг на Харківщині розчистили від наслідків бойових дій

За його словами, минулої доби дорожники працювали в місті Ізюм і на 5 автошляхах області: Київ – Харків – Довжанський, Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, Чугуїв – Мілове, Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка, Дергачі – Козача Лопань.

Як зазначив очільник області, до робіт задіяли 188 працівників та 94 одиниці дорожньої техніки.

Нагадаємо, у Дніпрі за одинь день відремонтували понівечену російською ракетою дорогу на вулиці Калинова. По ній знову курсує міський транспорт. 

Автор:
Світлана Манько