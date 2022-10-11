У Дніпрі менш ніж за добу відремонтували величезну вирву від російської ракети (ФОТО)

У Дніпрі за одинь день відремонтували понівечену російською ракетою дорогу на вулиці Калинова. По ній знову курсує міський транспорт.

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Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Ми всю ніч працювали, зціпивши зуби. Комунікації, дорожнє покриття і знаки, контактна мережа, дерева. Нехай подавляться, падлюки", - зазначив Філатов.

Мер Дніпра показав два фото: на одному величезна вирва від ракети на дорозі 10 жовтня і відновлена дорога уже вранці 11 жовтня.

10 жовтня

11 жовтня

"Ми все відновимо і все відбудуємо. Але наша ненависть житиме століттями", ­– підсумував Філатов.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня армія країни-агресора РФ здійснила масовану ракетну атаку на Дніпропетровську область.

Ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. В результаті четверо людей загинуло, ще 19 отримали поранення.