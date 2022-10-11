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Транспорт
Дата публикации

В Днепре менее чем за сутки отремонтировали огромную воронку от российской ракеты (ФОТО)

В Днепре менее чем за сутки отремонтировали огромную воронку от российской ракеты (ФОТО)

В Днепре за один день отремонтировали поврежденную российской ракетой дорогу на улице Калиновой. По ней снова курсирует городской транспорт.

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Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Мы всю ночь работали, стиснув зубы. Коммуникации, дорожное покрытие и знаки, контактная сеть, деревья. Пусть подавятся, падлы", - отметил Филатов.

Мэр Днепра показал два фото: на одном огромная воронка от ракеты на дороге 10 октября и восстановленная дорога уже утром 11 октября.

Фото 2 — В Днепре менее чем за сутки отремонтировали огромную воронку от российской ракеты (ФОТО)
10 октября
Фото 3 — В Днепре менее чем за сутки отремонтировали огромную воронку от российской ракеты (ФОТО)
11 октября

"Мы все восстановим и все отстроим. Но наша ненависть будет жить веками", – подытожил Филатов.

Напомним, утром 10 октября армия страны-агрессора РФ совершила массированную ракетную атаку на Днепропетровскую область.

Враг ударил по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта. В результате четыре человека погибли, еще 19 получили ранения.

Автор:
Светлана Манько