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В Днепре менее чем за сутки отремонтировали огромную воронку от российской ракеты (ФОТО)
В Днепре за один день отремонтировали поврежденную российской ракетой дорогу на улице Калиновой. По ней снова курсирует городской транспорт.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
"Мы всю ночь работали, стиснув зубы. Коммуникации, дорожное покрытие и знаки, контактная сеть, деревья. Пусть подавятся, падлы", - отметил Филатов.
Мэр Днепра показал два фото: на одном огромная воронка от ракеты на дороге 10 октября и восстановленная дорога уже утром 11 октября.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы все восстановим и все отстроим. Но наша ненависть будет жить веками", – подытожил Филатов.
Напомним, утром 10 октября армия страны-агрессора РФ совершила массированную ракетную атаку на Днепропетровскую область.
Враг ударил по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта. В результате четыре человека погибли, еще 19 получили ранения.