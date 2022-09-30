Киев поделится с Днепром автобусами, чтобы пополнить уничтоженный от взрыва ракеты автопарк

Власти Киева приняли решение помочь Днепру с пополнением автобусного парка. Из столицы в Днепр передадут три десятка автобусов.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев предоставит Днепру 30 пассажирских автобусов. Говорил со своим коллегой Борисом Филатовым. После обстрела минувшей ночью в Днепре уничтожены или повреждены почти 100 единиц общественного транспорта - городских автобусов", - отметил Кличко.

По его словам, столица поддерживает днепрян и предоставит помощь, которую может.

Напомним, в ночь на 30 сентября россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Россияне "Искандером" попали в городское АТП. В результате пожара сгорело более ста автобусов.