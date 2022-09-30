Київ поділиться з Дніпром автобусами, щоб поповнити знищений від вибуху ракети автопарк

Влада Києва ухвалила рішення допомогти Дніпру з поповненням автобусного парку. Зі столиці до Дніпра передадуть три десятки автобусів.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів. Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту - міських автобусів", - зазначив Кличко.

За його словами, столиця підтримує дніпрян та надасть допомогу, яку може.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня росіяни нанесли ракетний удар по Дніпру. Росіяни "Іскандером" влучили у міське АТП. Внаслідок пожежі згоріло понад сто автобусів.