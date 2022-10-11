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Транспорт
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Более 400 км дорог в Харьковской области расчистили от последствий боевых действий

Более 400 км дорог в Харьковской области расчистили от последствий боевых действий

После освобождения части территорий в Харьковской области продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры. Уже 400 км дорог расчистили от последствий боевых действий.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

Фото 2 — Более 400 км дорог в Харьковской области расчистили от последствий боевых действий

"Бригады Службы автомобильных дорог в Харьковской области расчищают покрытие от грунта и мусора, убирают разрушенные постройки вдоль проезжей части и демонтируют уничтоженные искусственные постройки", - отметил Синегубов.

Фото 3 — Более 400 км дорог в Харьковской области расчистили от последствий боевых действий

По его словам, за прошедшие сутки дорожники работали в городе Изюм и на 5 автодорогах области: Киев – Харьков – Довжанский, Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, Чугуев – Милово, Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка, Дергачи – Казачья Лопань.

Как отметил глава области, к работам привлекли 188 работников и 94 единицы дорожной техники.

Напомним, в Днепре за один день отремонтировали поврежденную российской ракетой дорогу на улице Калинова. По ней снова курсирует городской транспорт.

Автор:
Светлана Манько