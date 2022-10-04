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- IT и Телеком
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В более 40 деоккупированных населенных пунктов Харьковщины уже вернули мобильную связь
После освобождения части территорий в Харьковской области мобильные операторы восстанавливают там мобильную связь и интернет.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
"После деоккупации мобильная связь и интернет вернулась в отдельные города и поселки Балаклейской, Волчанской, Изюмской, Липецкой, Шевченковской, Ольхуватской и Великобурлукской общин", - отметил глава области.
По его словам, на днях возобновили мобильную связь и интернет в Купянске, в селах Малахово, Михайловка и Юрьевка, Гогино и поселке Приколотное.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также со связью жители городов Балаклея, Изюм, Волчанск и поселков Шевченково и Чкаловское.
"Из-за постоянных вражеских обстрелов телеком-инфраструктуры Харьковщины lifecell вынужден восстанавливать целые участки сети снова и снова, чтобы абоненты могли оставаться на связи", — отметили в пресс-службе lifecell.
Также опертор "Киевстар" возобновляет связь и интернет на деоккупированных территориях Харьковской области.
Ранее мобильный оператор Vodafone сообщил, что начал восстанавливать связь на недавно освобожденной территории в Харьковской области.
Кроме того, почтовые операторы также возвращаются в недавно освобожденные населенные пункты Харьковской области. 12 сентября в Балаклее заработало мобильное отделение "Новой почты" на прием и получение посылок до 10 кг. Оно будет работать каждый день с 11 до 16 часов. Отделения "Укрпочты" первыми уехали в Граково и Балаклею и начали работу на базе стационарных отделений, работавших там до войны.