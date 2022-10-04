В более 40 деоккупированных населенных пунктов Харьковщины уже вернули мобильную связь

После освобождения части территорий в Харьковской области мобильные операторы восстанавливают там мобильную связь и интернет.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"После деоккупации мобильная связь и интернет вернулась в отдельные города и поселки Балаклейской, Волчанской, Изюмской, Липецкой, Шевченковской, Ольхуватской и Великобурлукской общин", - отметил глава области.

По его словам, на днях возобновили мобильную связь и интернет в Купянске, в селах Малахово, Михайловка и Юрьевка, Гогино и поселке Приколотное.

Также со связью жители городов Балаклея, Изюм, Волчанск и поселков Шевченково и Чкаловское.

"Из-за постоянных вражеских обстрелов телеком-инфраструктуры Харьковщины lifecell вынужден восстанавливать целые участки сети снова и снова, чтобы абоненты могли оставаться на связи", — отметили в пресс-службе lifecell.

Также опертор "Киевстар" возобновляет связь и интернет на деоккупированных территориях Харьковской области.

Ранее мобильный оператор Vodafone сообщил, что начал восстанавливать связь на недавно освобожденной территории в Харьковской области.

Кроме того, почтовые операторы также возвращаются в недавно освобожденные населенные пункты Харьковской области. 12 сентября в Балаклее заработало мобильное отделение "Новой почты" на прием и получение посылок до 10 кг. Оно будет работать каждый день с 11 до 16 часов. Отделения "Укрпочты" первыми уехали в Граково и Балаклею и начали работу на базе стационарных отделений, работавших там до войны.