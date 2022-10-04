До понад 40 деокупованих населених пунктів Харківщини вже повернули мобільний зв'язок

Після звільнення частини територій в Харківській області мобільні оператори відновлюють там мобільний зв'язок та інтернет.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

"Після деокупації мобільний зв'язок та інтернет повернули до окремих міст та селищ Балаклійської, Вовчанської, Ізюмської, Липецької, Шевченківської, Вільхуватської та Великобурлуцької громад", - зазначив очільник області.

За його словами, днями відновили мобільний зв'язок та інтернет в Куп'янську, в селах Малахове, Михайлівка і Юр’ївка, Гогине та селище Приколотне.

Також зі зв'язком жителі міст Балаклія, Ізюм, Вовчанськ та селищ Шевченкове і Чкаловське.

"Через постійні ворожі обстріли телеком-інфраструктурина Харківщині lifecell змушений відновлювати цілі ділянки мережі знов і знов, аби абоненти могли залишатися на зв’язку", — зазначили в пресслужбі lifecell.

Опертор "Київстар" також відновлює зв'язок та інтернет на деокупованих територіях Харківської області.

Раніше мобільний оператор Vodafone повідомив, що почав відновлювати зв'язок на нещодавно звільненій території в Харківській області.

Крім того, поштові оператори також повертаються до нещодавно звільнених населених пунтків Харківської області. 12 вересня у Балаклії запрацювало мобільне відділення "Нової пошти" на прийом та отримання посилок до 10 кг. Воно працюватиме щодня з 11 до 16 години. Відділення "Укрпошти" першими поїхали в Граково та Балаклію і почали роботу на базі стаціонарних відділень, які працювали там до війни.