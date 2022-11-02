"Укрзализныця" возобновляет сообщение с Купянском: последние километры пока будет возить автобусом

"Укрзализныця" с 3 ноября запускает рельсовый автобус из Харькова в деоккупированную Купянскую общину Харьковской области, который пока будет доезжать только до села Осиново. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Это будет первый комбинированный рейс УЗ, где 95% дороги преодолевается поездом, а "последняя миля" – от платформы Осиново до самого Купянска – бесплатными маршрутными автобусами местной общины.

Фото: Укрзализныця

"Восстановление взорванного железнодорожного моста займет время, однако мы не откладываем и восстанавливаем движение уже сейчас. 60 тысяч человек таким образом будут иметь стабильное и надежное сообщение. Восстановление этого участка мы завершили буквально вчера, восстановив два обстрелянных в понедельник участка пути и в общей сложности ликвидировав 49 повреждений на пути с восстановлением (приведением в габарит) более 70 км контактной сети", - рассказал глава правления УЗ Александр Камышин.

Отправляться рейс №6605/6608 со станции Харьков-Пассажирский будет ежедневно в 6:15 с прибытием в Осиново в 9:50. Обратный рейс будет стартовать 16:21 с возвращением в областной центр в 19:35. Стоимость проезда составляет 43 гривны.

"Кроме того, ежедневно дважды в сутки будет курсировать железнодорожный шаттл Осиново – Занки с возможностью удобной пересадки до станции Харьков-Левада", – отмечают в "Укрзализныце".

Напомним также, что с 10 октября "Укрзализныця" запустила рельсовые автобусы Харьков – Изюм – Харьков и Изюм – Балаклея – Изюм. С Балаклеей же железнодорожное сообщение было восстановлено уже в первые недели после деоккупации – с 15 сентября.