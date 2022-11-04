В Изюме обустроили переправу через Северский Донец в обход разрушенного моста (ФОТО)

В деоккупированном Изюме Харьковской области обустроена переправа через Северский Донец в обход разрушенного моста на автомобильной дороге М-03. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Это важный логистический маршрут для восстановления региона и транспортного сообщения между Харьковской и Донецкой областями", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, в селе Мартовое уже обустраивают мост на Печенежском водохранилище, который, как указывает Тимошенко, разрушили российские войска во время отступления. Всего же из-за нападения России на Украину в Харьковской области было разрушено 24 моста.

Как сообщают в Службе автодорог в Харьковской области, в настоящее время в регионе обустроено уже девять временных переправ, а еще четыре находятся в работе.

По состоянию на 2 ноября работы проводились на следующих дорогах государственного значения: М-03 Киев – Харьков – Должанский, Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка, Н-26 Чугуев – Меловое, Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка, Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук. В общей сложности к работам было привлечено 311 работников и 160 единиц спецтехники.

Напомним также, что сейчас ведутся работы по восстановлению моста через Оскол в поселок Купянск-Узловой, чтобы восстановить полноценное железнодорожное сообщение с Купянской общиной. Пока же "Укрзализныця" запустила с 3 ноября рельсовый автобус из Харькова, который доходит лишь до села Осиново.