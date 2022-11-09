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В Днепре вследствие российской атаки дронами сгорел склад "Новой почты" (ФОТО)

В Днепре вследствие российской атаки дронами сгорел склад "Новой почты" (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Предприятием в Днепре, получившим разрушения в результате атаки российской армии беспилотниками-камикадзе в ночь на 9 ноября, оказался один из складов "Новой почты". Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

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Отмечается, что помещение получило значительные повреждения: оборудование и почти все посылки, которые находились в помещении, уничтожены. "Новая почта" обещает вскоре связаться с каждым клиентом, чья посылка сгорела, чтобы предоставить информацию о компенсации. Уцелевшие посылки там обещают доставить вовремя.

"К сожалению, четыре сотрудника получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице. Все заботы и расходы по лечению и реабилитации наших коллег – взяли под свой контроль. Спасибо врачам, спасателям и другим службам за скорую реакцию и помощь", - добавляют в НП.

То, что почтовый терминал в Днепре уничтожен с применением иранских беспилотников Shahed, подтвердил в Facebook и мэр города Борис Филатов.

В свою очередь, как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, сообщение о взрывах на территории складских помещений в Самарском районе города поступили в службу спасения в 0:42. К месту происшествия были направлены спасатели в составе семи дежурных отделений.

Фото 2 — В Днепре вследствие российской атаки дронами сгорел склад "Новой почты" (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото 3 — В Днепре вследствие российской атаки дронами сгорел склад "Новой почты" (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото 4 — В Днепре вследствие российской атаки дронами сгорел склад "Новой почты" (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото 5 — В Днепре вследствие российской атаки дронами сгорел склад "Новой почты" (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото 6 — В Днепре вследствие российской атаки дронами сгорел склад "Новой почты" (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото 7 — В Днепре вследствие российской атаки дронами сгорел склад "Новой почты" (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото 8 — В Днепре вследствие российской атаки дронами сгорел склад "Новой почты" (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото 9 — В Днепре вследствие российской атаки дронами сгорел склад "Новой почты" (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото 10 — В Днепре вследствие российской атаки дронами сгорел склад "Новой почты" (ФОТО)
Фото: Новая почта
Фото 11 — В Днепре вследствие российской атаки дронами сгорел склад "Новой почты" (ФОТО)
Фото: Новая почта
Фото 12 — В Днепре вследствие российской атаки дронами сгорел склад "Новой почты" (ФОТО)
Фото: Новая почта
Фото 13 — В Днепре вследствие российской атаки дронами сгорел склад "Новой почты" (ФОТО)
Фото: Новая почта

По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что на территории складов горит одноэтажное здание. Они приступили к поиску пострадавших и ликвидации пожара, площадь которого составила 3 тысячи квадратных метров.

Возгорание было локализовано в 2:29, а ликвидировано в 3:07. ГСЧС привлекала к ликвидации последствий 39 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.

Спасатели тоже говорят, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Все они были госпитализированы работниками экстренной медицинской помощи в лечебные учреждения города.

Автор:
Тимофей Беспятов