Оккупанты атаковали Днепр дронами-камикадзе: четверо раненых

Ночью 9 ноября армия страны-агрессора РФ массированно атаковала дронами-камикадзе Днепропетровскую область. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе. Пять из них наша ПВО уничтожила. Но есть и попадание", - отметил Резниченко.

В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены четверо его работников. Все в больнице. Трое тяжелых.

Из-за вражеского удара вспыхнул сильный пожар. Горело более 3 000 квадратных метров. Пожарные пламя уже потушили. Разрушены склады предприятия.

Кроме того, по Никопольскому району россияне стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две общины – Мировская и Марганецкая.

Там повреждены частные дома и частное предприятие. Жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, в ночь на 8 ноября кафиры нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.