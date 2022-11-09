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Оккупанты атаковали Днепр дронами-камикадзе: четверо раненых
Ночью 9 ноября армия страны-агрессора РФ массированно атаковала дронами-камикадзе Днепропетровскую область. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе. Пять из них наша ПВО уничтожила. Но есть и попадание", - отметил Резниченко.
В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены четверо его работников. Все в больнице. Трое тяжелых.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Из-за вражеского удара вспыхнул сильный пожар. Горело более 3 000 квадратных метров. Пожарные пламя уже потушили. Разрушены склады предприятия.
Кроме того, по Никопольскому району россияне стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две общины – Мировская и Марганецкая.
Там повреждены частные дома и частное предприятие. Жертв среди гражданского населения нет.
Отметим, в ночь на 8 ноября кафиры нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.