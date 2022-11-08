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Армия РФ обстреляла Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 8 ноября оккупанты нанесли удары "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольщине.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне попали из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам - Марганецкой и Никопольской", - отметил Резниченко.
По его словам, жертв среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Никополе российские снаряды повредили с десяток многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газовод.
Напомним, в ночь на 7 ноября россияне нанесли удары "Градами" и тяжелой артиллерией по двум общинам - Мировской и Марганецкой".