Армия РФ обстреляла Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 8 ноября оккупанты нанесли удары "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне попали из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам - Марганецкой и Никопольской", - отметил Резниченко.

По его словам, жертв среди гражданского населения нет.

В Никополе российские снаряды повредили с десяток многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газовод.

Напомним, в ночь на 7 ноября россияне нанесли удары "Градами" и тяжелой артиллерией по двум общинам - Мировской и Марганецкой".