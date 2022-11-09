Под Киевом 14 часов тушили пожар на складе агропредприятия (ФОТО)

Масштабный пожар произошел 9 ноября в складском здании в селе Безугловка Згуровской общины Броварского района. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, сообщение о происшествии в переулке Парковом оперативно-диспетчерской службы Броварского района поступило еще в 1:00 ночи.

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По прибытии пожарные установили, что возгорание произошло внутри металлического складского здания, в котором находятся паллеты для отопления. В 2:37 пожар был локализован, однако полностью ликвидирован на площади в 1750 квадратных метров лишь в 14:47.

"Проводится разборка и проливка конструкций складского здания. Также производится вывоз из смежных помещений 2 тысяч тонн семян подсолнечника и 200 тонн кукурузы, которые были спасены", - сообщили в ГСЧС.

Указано, что на месте происшествия задействованы четыре единицы пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Отметим, что по адресу переулок Парковый, 13 в Безугловке, по данным реестра юридических лиц, расположено ООО "КИС-Агро", основным видом деятельности которого является выращивание зерновых и бобовых культур и семян масличных культур и которое также занимается также выращиванием овощей и бахчевых культур и разведением скота. При этом в указанной местности расположен только один крупный нежилой объект.