ЕИБ выделит 50 млн евро Ощадбанку на финансирование энергопроектов

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит государственному Ощадбанку кредитную линию в размере 50 миллионов евро. Эти средства будут направлены на финансирование проектов в сфере централизованного теплоснабжения и энергоэффективности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления банка Сергей Наумов.

Он отметил, что 10 июля на международной конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме от имени Ощадбанка подписал финансовый договор с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о предоставлении кредитной линии на сумму 50 млн евро в рамках Украинской инвестиционной программы (Ukraine Investment Framework).

"Заключенное соглашение поможет обеспечить доступ украинских муниципалитетов, коммунальных предприятий и органов государственной власти к долгосрочному финансированию критически важных проектов в сфере централизованного теплоснабжения и энергоэффективности", – пояснил он.

Он также добавил, что программа предусматривает грантовую составляющую в размере 30 миллионов евро. Эти средства предназначены для уязвимых общин и регионов и будут распределяться через три банка-участника инициативы.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о запуске грантовых программ на 40 млн евро для укрепления энергетической устойчивости украинских общин. Внедрению инициативы будут способствовать GIZ и ПРООН, помогая органам местного самоуправления, в частности, в малых городах и общинах, имеющих ограниченные ресурсы. Официальный договор о сотрудничестве между ЕИБ, ГИЗ и ПРООН был подписан сегодня в Риме.