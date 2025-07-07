Ощадбанк инвестирует 10,8 млн евро в строительство мощной СЭС с накопителем энергии в Закарпатье

Ощадбанк заключил инвестиционное кредитное соглашение на 10,8 млн евро с входящим в состав группы Helios Strategia ООО "Элиос Лучки". Денежные средства будут направлены на финансирование строительства новой солнечной электростанции (СЭС) в Мукачевском районе Закарпатской области. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – январь 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка.

Как отмечено в сообщении, будущая СЭС будет иметь установленную мощность 22,35 МВт и инверторную мощность 16 МВт. Особенностью проекта станет интегрированная аккумуляторная установка хранения энергии (УЗЭ) емкостью 33,44 МВт*ч, что позволит оптимизировать работу станции и повысить ее эффективность.

"Наше соглашение с "Элиос Лучки" – это проектное финансирование сроком на 7 лет. Те самые "длинные" средства для нового строительства, которые нуждаются в развитии экономики. Рад, что таких инвестиционных проектов реализуется все больше", – прокомментировал заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес, Юрий Кацион.

Он подчеркнул, что этот проект показателен благодаря сочетанию технологий, которые обеспечат максимальную рентабельность при продаже электроэнергии на рынке "на сутки вперед", назвав его хорошим примером взвешенного подхода к развитию децентрализованной энергетической системы Украины.

"Этот проект является не только шагом к новой децентрализованной энергетике, но и демонстрацией технологической готовности украинских компаний к реализации сложных инфраструктурных решений. Мы благодарны команде Ощадбанка за партнерство и веру в качественные проекты нового энергетического будущего", – отметила основательница Helios Strategia Елена Скрипник.

Что известно о Helios Strategia

Международная инжиниринговая группа Helios Strategia специализируется на EPC-проектах солнечной энергетики и внедрении УЗЭ решений для промышленного и коммерческого секторов. Общая мощность проектов солнечных электростанций, в которых группа приняла участие, достигает 1,2 ГВт. Другие объекты группы расположены преимущественно в Днепропетровской области, а также в Одесской и Николаевской областях.

Напомним, компания ДТЭК привлекла 3 млрд грн кредитного финансирования от украинских банков для строительства современных систем хранения энергии.