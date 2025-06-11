На Закарпатье еще 20 амбулаторий снабдили солнечными электростанциями (ФОТО)

На Закарпатье еще в 20 амбулаториях общей практики семейной медицины заработали солнечные электростанции.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Мирослава Билецкого.

Солнечные электростанции для амбулаторий

Оборудование было закуплено в конце прошлого года в рамках программы "Восстановление и развитие устойчивой национальной модели медицинской отрасли Украины" при поддержке Министерства здравоохранения и международных партнеров.

На протяжении нескольких месяцев продолжались монтажные и пусконаладочные работы. В настоящее время все 20 объектов подключены к системам, обеспечивающим автономное энергопитание. Это позволит амбулаториям работать бесперебойно даже в случае отключения электроэнергии.

Благодаря поддержке Минздрава и международных доноров, удалось сделать еще один шаг к укреплению энергетической независимости медицинской инфраструктуры региона в условиях войны, подчеркнул Белецкий.

Об энергозависимости

Напомним, в рамках совместного проекта Министерства энергетики Украины, Министерства здравоохранения Украины и Европейской комиссии "Луч надежды" в Украину поступило 5876 солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт.

Добавим, что Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.