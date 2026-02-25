Запланована подія 2

Росія атакувала об’єкти зберігання газу та виробничі потужності "Нафтогазу" у двох областях: які наслідки

вибух
Росія продовжує цілеспрямовано атакувати об’єкти групи "Нафтогаз" / Depositphotos

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати об’єкти групи "Нафтогаз". Упродовж двох днів безупинно тривають удари по об’єктах зберігання газу та виробничих потужностях на Харківщині та Чернігівщині. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що сумарно ворог застосував близько 60 ударних дронів.

У "Нафтогазі" повідомили, що є руйнування.

"Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Він додав, що роботи з реагування та ліквідації наслідків будуть розпочаті одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

20 лютого російські війська завдали чергового удару по об’єктах нафтогазової інфраструктури в Полтавській області. Для атаки ворог застосував ударні безпілотники.

Унаслідок влучань на об’єкті зафіксовано руйнування та виникла пожежа. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені підрозділи ДСНС.

24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення в Україну, Росія протягом усієї доби атакувала газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу". Удари із застосуванням дронів здійснюються по об’єкту компанії в Харківській області.

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом. Загалом з 2022 року по об’єктах компанії застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією.

Автор:
Світлана Манько