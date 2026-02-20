Запланована подія 2

Росія атакувала нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині

Росія атакувала нафтогазову інфраструктуру
Росія атакувала нафтогазову інфраструктуру / Нафтогаз

Російські війська завдали чергового удару по об’єктах нафтогазової інфраструктури в Полтавській області. Для атаки ворог застосував ударні безпілотники.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нафтогазу".

Унаслідок влучань на об’єкті зафіксовано руйнування та виникла пожежа. До гасіння та ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС.

Голова правління "Нафтогаз України" Сергій Корецький наголосив, що атака є черговим цілеспрямованим обстрілом енергетичної інфраструктури.

"Щира вдячність ДСНС та бригадам "Нафтогазу", що займаються ліквідацією наслідків цих атак, працюють на межі можливостей і під загрозою повторних обстрілів", — зазначив він.

У компанії нагадали, що від початку року російські війська вже понад 20 разів атакували об’єкти групи.

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру “Нафтогазу”. Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом.

Автор:
Тетяна Гойденко