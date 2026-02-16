"Нафтогаз" підписав з ЄБРР грантову угоду на €85 млн для закупівлі додаткових обсягів газу

Група "Нафтогаз" підписала чергову грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на €85 млн. Компанія зможе частково компенсувати втрати власного видобутку, яких зазнала внаслідок ворожих атак.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Він зазначив, що грант надається урядом Норвегії завдяки домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу, щоб частково компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак.

Як зазначили у "Нафтогазі", грант уряду Норвегії є частиною ширшої міжнародної підтримки, спрямованої на посилення енергетичної безпеки України.

"Цей внесок допоможе "Нафтогазу" оперативно реагувати на цілком реальні виклики, з якими цієї зими стикається енергетична система України. Забезпечуючи можливість здійснювати необхідні закупівлі газу, він підтримує як енергетичну безпеку, так і стійкість громад по всій країні", — заявив Арвід Тюркнер, керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові.

Фінансування "Нафтогазу" від ЄБРР

ЄБРР уже надав "Нафтогазу" кредит у розмірі 500 мільйонів євро в серпні та планує ще один кредит разом із можливою грантовою підтримкою.

Це дозволить покрити близько половини додаткової потреби компанії в газі, яка становить 4,4 мільярда кубометрів або приблизно 1,9 мільярда євро.

Наголошується, що ще раніше, у квітні, ЄБРР надав "Нафтогазу" 270 мільйонів євро, тож разом із серпневим кредитом це вже 770 мільйонів євро, включаючи деякі гранти від Норвегії. Пізніше пакети фінансування були доповнені грантами на 220 мільйонів євро, тож загальна сума досягла 990 мільйонів євро.

Нагадаємо, Міністерство економіки довкілля та сільського господарства заявило, що станом на 22 січня жодних загроз щодо імпорту газу немає. Незакриті потреби оцінюються в 100 млн доларів, а активна робота з пошуку необхідних фінансових ресурсів триває.