В Мінекономіки роз’яснили заяви міністра щодо незакритих потреб в імпорті газу

ОГТСУ
України збільшила обсяги імпорту газу у дев’ять разів. Фото: ОГТСУ

Міністерство економіки довкілля та сільського господарства заявляє, що станом на сьогодні жодних загроз щодо імпорту газу немає. Незакриті потреби оцінюються в 100 млн доларів, а активна робота з пошуку необхідних фінансових ресурсів триває.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що у зв’язку з некоректними публікаціями в медіа Мінекономіки уточнює, що потреба в імпорті 4 млрд м³ природного газу стосується всього опалювального сезону 2025–2026 років, половину якого Україна вже подолала.

"Відповідно, левова частина цього обсягу вже придбана НАК "Нафтогаз України", доставлена в Україну та використана нашими споживачами", - пояснюють у відомстві.

Що стосується решти обсягу, який буде імпортовано в лютому–березні, то наразі уряд спільно з НАК "Нафтогаз України" та за підтримки міжнародних партнерів забезпечили більшу частину необхідного фінансування.

Незакриті потреби оцінюються в 100 млн доларів, а активна робота з пошуку необхідних фінансових ресурсів триває.

У Мінекономіки наголошують, що станом на сьогодні жодних загроз щодо імпорту газу немає.

У відомстві нагадують, що потреба в імпорті 4 млрд м³ у цьому опалювальному сезоні виникла внаслідок російських атак на об’єкти газовидобутку та, відповідно, втрати частини власного виробництва газу.  Росія знищила 60% газовидобутку України.

Що сказав міністр

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев виступаючи на полях форуму в Давосі, повідомив, що попри наявність 13,2 млрд куб. м у сховищах, країні потрібно закупити ще 4 млрд куб. м газу, щоб гарантувати стабільне тепло в оселях.

Водночас посадовець уточнив, що для повного закриття потреб залишається дефіцит у розмірі близько 100 млн доларів.

України збільшила обсяги імпорту газу у дев’ять разів

Зауважимо, обсяги імпорту природного газу до України у 2025 році досягли 6,47 млрд куб м, що у 9 разів більше, ніж у 2024 році (724 млн куб м).

Найбільшим імпортером газу в 2025 році була державна компанія НАК "Нафтогаз України" - понад 5,5 млрд куб м.

Крім того, природний газ імпортували державна компанія "Оператор ГТС України" та приватні компанії.

Автор:
Світлана Манько , Степан Крьока