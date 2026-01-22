Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,67

--0,06

Наличный курс:

USD

43,45

43,31

EUR

50,85

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Минэкономики разъяснили заявления министра по поводу незакрытых потребностей в импорте газа

ОГТСУ
Украина увеличила объем импорта газа в девять раз. Фото: ОГТСУ

Министерство экономики окружающей среды и сельского хозяйства заявляет, что на сегодняшний день никаких угроз относительно импорта газа нет. Незакрытые потребности оцениваются в 100 млн долларов, а активная работа по поиску необходимых финансовых ресурсов продолжается.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в связи с некорректными публикациями в медиа Минэкономики уточняет, что потребность в импорте 4 млрд. м3 природного газа касается всего отопительного сезона 2025-2026 годов, половину которого Украина уже преодолела.

"Соответственно, львиная часть этого объема уже приобретена НАК "Нефтегаз Украины", доставлена в Украину и использована нашими потребителями", - объясняют в ведомстве.

Что касается остального объема, который будет импортирован в феврале-марте, то правительство совместно с НАК "Нафтогаз Украины" и при поддержке международных партнеров обеспечили большую часть необходимого финансирования.

Незакрытые потребности оцениваются в 100 млн долларов, а активная работа по поиску необходимых финансовых ресурсов продолжается.

В Минэкономики отмечают, что по состоянию на сегодняшний день никаких угроз относительно импорта газа нет.

В ведомстве напоминают, что потребность в импорте 4 млрд. м³ в этом отопительном сезоне возникла в результате российских атак на объекты газодобычи и, соответственно, потери части собственного производства газа. Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.

Что сказал министр

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, выступая на полях форума в Давосе, сообщил, что несмотря на наличие 13,2 млрд куб. м в хранилищах, стране нужно закупить еще 4 млрд куб. м газа, чтобы гарантировать стабильное тепло в домах.

В то же время чиновник уточнил, что для полного закрытия потребностей остается дефицит в размере около 100 млн долларов.

Украина увеличила объемы импорта газа в девять раз

Заметим, объемы импорта природного газа в Украину в 2025 году достигли 6,47 млрд. куб. м, что в 9 раз больше, чем в 2024 году (724 млн. куб. м).

Крупнейшим импортером газа в 2025 году была государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" - более 5,5 млрд куб .

Кроме того, газ импортировали государственная компания "Оператор ГТС Украины" и частные компании.

Автор:
Светлана Манько , Степан Крьока