В Минэкономики разъяснили заявления министра по поводу незакрытых потребностей в импорте газа

Министерство экономики окружающей среды и сельского хозяйства заявляет, что на сегодняшний день никаких угроз относительно импорта газа нет. Незакрытые потребности оцениваются в 100 млн долларов, а активная работа по поиску необходимых финансовых ресурсов продолжается.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в связи с некорректными публикациями в медиа Минэкономики уточняет, что потребность в импорте 4 млрд. м3 природного газа касается всего отопительного сезона 2025-2026 годов, половину которого Украина уже преодолела.

"Соответственно, львиная часть этого объема уже приобретена НАК "Нефтегаз Украины", доставлена в Украину и использована нашими потребителями", - объясняют в ведомстве.

Что касается остального объема, который будет импортирован в феврале-марте, то правительство совместно с НАК "Нафтогаз Украины" и при поддержке международных партнеров обеспечили большую часть необходимого финансирования.

Незакрытые потребности оцениваются в 100 млн долларов, а активная работа по поиску необходимых финансовых ресурсов продолжается.

В Минэкономики отмечают, что по состоянию на сегодняшний день никаких угроз относительно импорта газа нет.

В ведомстве напоминают, что потребность в импорте 4 млрд. м³ в этом отопительном сезоне возникла в результате российских атак на объекты газодобычи и, соответственно, потери части собственного производства газа. Россия уничтожила 60% газодобычи Украины.

Что сказал министр

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, выступая на полях форума в Давосе, сообщил, что несмотря на наличие 13,2 млрд куб. м в хранилищах, стране нужно закупить еще 4 млрд куб. м газа, чтобы гарантировать стабильное тепло в домах.

В то же время чиновник уточнил, что для полного закрытия потребностей остается дефицит в размере около 100 млн долларов.

Украина увеличила объемы импорта газа в девять раз

Заметим, объемы импорта природного газа в Украину в 2025 году достигли 6,47 млрд. куб. м, что в 9 раз больше, чем в 2024 году (724 млн. куб. м).

Крупнейшим импортером газа в 2025 году была государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" - более 5,5 млрд куб .

Кроме того, газ импортировали государственная компания "Оператор ГТС Украины" и частные компании.