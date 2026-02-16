"Нафтогаз" подписал с ЕБРР грантовое соглашение на €85 млн для закупки дополнительных объемов газа

Группа "Нафтогаз" подписала очередное грантовое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на €85 млн. Компания сможет частично компенсировать потери собственной добычи, понесенные вследствие вражеских атак.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

Он отметил, что грант предоставляется правительством Норвегии благодаря договоренностям между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

Средства будут направлены на закупку дополнительных объемов импортного газа, чтобы частично компенсировать потери собственной добычи в результате российских атак.

Как отметили в "Нафтогазе", грант в ряде Норвегии является частью более широкой международной поддержки, направленной на усиление энергетической безопасности Украины.

" Этот вклад поможет "Нафтогазу" оперативно реагировать на вполне реальные вызовы, с которыми этой зимой сталкивается энергетическая система Украины. Обеспечивая возможность осуществлять необходимые закупки газа, он поддерживает как энергетическую безопасность, так и устойчивость общин по всей стране ", - заявил Арвид Тюркнер, управляющий директор ЕБРР в Украине и Молдове.

Финансирование "Нефтегаза" от ЕБРР

ЕБРР уже предоставил "Нафтогазу" кредит в размере 500 миллионов евро в августе и планирует еще один кредит вместе с возможной грантовой поддержкой.

Это позволит покрыть около половины дополнительной потребности компании в газе, составляющей 4,4 миллиарда кубометров или примерно 1,9 миллиарда евро.

Отмечается, что еще раньше, в апреле, ЕБРР предоставил "Нафтогазу" 270 миллионов евро, так что вместе с августовским кредитом это уже 770 миллионов евро, включая некоторые гранты от Норвегии. Позже пакеты финансирования были дополнены грантами на 220 миллионов евро, так что общая сумма достигла 990 миллионов евро.

Напомним, Министерство экономики окружающей среды и сельского хозяйства заявило, что по состоянию на 22 января никаких угроз относительно импорта газа нет. Незакрытые потребности оцениваются в 100 млн долларов, а активная работа по поиску необходимых финансовых ресурсов продолжается.