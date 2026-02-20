Запланована подія 2

Россия атаковала нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области

Российские войска нанесли очередной удар по объектам нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской области. Для атаки враг применил ударные беспилотники.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

В результате попаданий на объекте зафиксировано разрушение и возник пожар. К гашению и ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС.

Председатель правления "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подчеркнул, что атака является очередным целенаправленным обстрелом энергетической инфраструктуры.

"Искренняя благодарность ГСЧС и бригадам "Нафтогаза", занимающимся ликвидацией последствий этих атак, работают на грани возможностей и под угрозой повторных обстрелов", - отметил он.

В компании напомнили, что с начала года российские войска уже более 20 раз атаковали объекты группы.

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру "Нафтогаза ". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе.

