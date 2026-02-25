Россия атаковала объекты хранения газа и производственные мощности "Нафтогаза" в двух областях: какие последствия

Россия продолжает целенаправленно атаковать объекты группы "Нафтогаз". В течение двух дней непрерывно продолжаются удары по объектам хранения газа и производственным мощностям в Харьковской и Черниговской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что суммарно враг применил около 60 ударных дронов.

В "Нафтогазе" сообщили, что есть разрушение.

"Только что ситуация безопасная позволит, специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС проведут оценку последствий и начнут их ликвидацию", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Он добавил, что работы по реагированию и ликвидации последствий будут начаты сразу после стабилизации ситуации безопасности.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

20 февраля российские войска нанесли очередной удар по объектам нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской области. Для атаки враг применил ударные беспилотники.

В результате попаданий на объекте зафиксировано разрушение и возник пожар. К гашению и ликвидации последствий были привлечены подразделения ГСЧС.

24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, Россия на протяжении всех суток атаковала газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза". Удары с применением дронов производятся по объекту компании в Харьковской области.

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы "Нафтогаз ". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе. Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию .