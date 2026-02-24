Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Россия атакует газодобычу "Нафтогаза" на Харьковщине: есть повреждения, работа объекта остановлена

спасатели, пожар
Россия атакует газодобычу "Нафтогаза" в Харьковской области. / ГСЧС

24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, Россия на протяжении всех суток атакует газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза". Удары с применением дронов производятся по объекту компании в Харьковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава компании Сергей Корецкий.

По его словам, сейчас такая продолжается. Зафиксированы повреждения. Работа объекта остановлена.

"Сразу после завершения воздушной тревоги специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС смогут приступить к ликвидации последствий обстрелов", – отмечает Корецкий.

Российские удары по "Нафтогазу"

РФ не прекращает уничтожать инфраструктуру Украины. Только с начала 2026 года российские войска совершили уже 26 атак на объекты Группы "Нефтегаз".

Недавно, 20 февраля, российские войска нанесли очередной удар по объектам нефтегазовой инфраструктуры в Полтавской области. Для атаки враг применил ударные беспилотники. В результате попаданий на объекте зафиксировано разрушение и возник пожар. К гашению и ликвидации последствий были привлечены подразделения ГСЧС.

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы " Нафтогаз ". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе. Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию .

Автор:
Татьяна Ковальчук