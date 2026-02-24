Росія атакує газовидобуток "Нафтогазу" на Харківщині: є пошкодження, роботу обʼєкту зупинено

24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення в Україну, Росія протягом усієї доби атакує газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу". Удари із застосуванням дронів здійснюються по об’єкту компанії в Харківській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник компанії Сергій Корецький.

За його словами наразі така триває. Зафіксовано пошкодження. Роботу обʼєкту зупинено.

"Відразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС зможуть приступити до ліквідації наслідків обстрілів", - зазначає Корецький.

Російські удари по "Нафтогазу"

РФ не припиняє нищити інфраструктуру України. Лише з початку 2026 року російські війська здійснили вже 26 атак на об’єкти Групи "Нафтогаз".

Нещодавно, 20 лютого, російські війська завдали чергового удару по об’єктах нафтогазової інфраструктури в Полтавській області. Для атаки ворог застосував ударні безпілотники. Унаслідок влучань на об’єкті зафіксовано руйнування та виникла пожежа. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені підрозділи ДСНС.

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом. Загалом з 2022 року по об’єктах компанії застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією.