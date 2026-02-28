- Категория
Российские войска ударили по газодобывающему объекту в Харьковской области
Ночью российские войска обстреляли объект газодобывающей инфраструктуры группы "Нафтогаз Украины" в Харьковской области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.
В результате удара существенно повреждено оборудование, произошла разгерметизация.
Глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий сообщил, что работники компании оперативно локализовали ситуацию. В настоящее время на месте работают подразделения ГСЧС Украины и аварийные бригады компании.
В "Нафтогазе" отметили, что координируют действия со всеми соответствующими службами.
Напомним, несколько дней назад Россия атаковала объекты хранения газа и производственные мощности "Нафтогаза" на Харьковщине и Черниговщине. Суммарно враг применил около 60 ударных дронов.