Российские войска ударили по газодобывающему объекту в Харьковской области

Нефтегаз
На Харьковщине поврежден объект Нафтогаза / Нафтогаз

Ночью российские войска обстреляли объект газодобывающей инфраструктуры группы "Нафтогаз Украины" в Харьковской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

В результате удара существенно повреждено оборудование, произошла разгерметизация.

Глава правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий сообщил, что работники компании оперативно локализовали ситуацию. В настоящее время на месте работают подразделения ГСЧС Украины и аварийные бригады компании.

В "Нафтогазе" отметили, что координируют действия со всеми соответствующими службами.

Напомним, несколько дней назад Россия атаковала объекты хранения газа и производственные мощности "Нафтогаза" на Харьковщине и Черниговщине. Суммарно враг применил около 60 ударных дронов.

Автор:
Татьяна Гойденко