"Нафтогаз" останавливает газодобычу части объектов в Полтавской области из-за российской атаки

В Полтавской области в результате атаки российских дронов 8 марта часть объектов газодобычи группы "Нафтогаз" прекратила работу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в компании.

"Вторые сутки подряд Россия дронами массированно атакует газодобычу "Нафтогаза" на Полтавщине. Работу части объектов пришлось остановить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения и потери.

Специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Идет оценка повреждений", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

В компании также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения 312 работников группы "Нефтегаз" погибли от рук россиян.

В Полтавской ОВА сообщали, что ночью и утром 8 марта российские дроны атаковали одно из промышленных предприятий в Миргородском районе области. Повреждения получило производственное оборудование.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

28 февраля сообщалось, что россияне нанесли удар по газодобывающему объекту в Харьковской области, что привело к разгерметизации оборудования.

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила 401 атаку на инфраструктуру группы " Нефтегаз ". Только в 2025 году зафиксировано 229 атак – больше, чем за предыдущие три года вместе. Всего с 2022 года по объектам компании применено более 1 700 средств поражения, включая ракеты, дрона и артиллерию .



