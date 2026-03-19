Прибутки газовидобувної галузі впали у п’ять разів через атаки РФ

У 2025 році газовидобувна галузь України різко погіршила фінансові результати: чистий прибуток скоротився у п’ять разів — до 14,26 млрд грн, а дохід зменшився на 27%, до 132,6 млрд грн. Основною причиною стали російські атаки на інфраструктуру видобутку та транспортування газу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження VKURSI.

За даними аналітичної платформи VKURSI Market BI, у 2024 році галузь демонструвала значно кращі показники — 69 млрд грн чистого прибутку при доході 181,4 млрд грн. Водночас у 2025 році удари по газовидобувних об’єктах восени та взимку призвели до скорочення виробництва та суттєвого зростання витрат на відновлення інфраструктури.

Погіршення торкнулося і ключових гравців. Укргазвидобування за підсумками 2025 року зафіксувало збиток у 5,5 млрд грн, тоді як роком раніше компанія отримала 52,6 млрд грн прибутку.

Водночас прибуток галузі фактично сформували кілька компаній. Сукупно чотири лідери забезпечили 14,41 млрд грн, що майже дорівнює загальному фінансовому результату сектору. Решта учасників ринку працювали зі збитками або мінімальною рентабельністю.

Найприбутковіші компанії

Найприбутковішою компанією стала "Надра-Геоінвест" із результатом 5,39 млрд грн, що на 50% більше, ніж у 2024 році. Друге місце посіло "Нафтогазвидобування" (4,33 млрд грн), яке входить до групи System Capital Management Рінат Ахметов. Третю позицію зайняла "Нафтогаздія" з прибутком 3,36 млрд грн.

Далі йдуть:

ТОВ "Горизонти" – 1,33 млрд грн,

ТОВ "Стрийнафтогаз" – 909,61 млн грн,

ТОВ "МНД Тинівське" – 806,79 млн грн,

ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" – 729,19 млн грн,

ПП "Нордік" – 632,30 млн грн,

ТОВ "Велл Ко" – 579,74 млн грн,

ПП "Проект-Буд" – 457,69 млн грн,

ТОВ "Компанія "Технокомсервіс" – 457,69 млн грн,

ТОВ "Надра Олеська" – 313,00 млн грн,

ТОВ "Гео-Надра-Інвест" – 245,34 млн грн,

ТОВ "Бистрицьке Інвест" – 243,51 млн грн,

ТОВ "Перша Українська Газонафтова Компанія" – 212,64 млн грн,

ТОВ "Енергія-95" – 186,35 млн грн,

ТОВ "Надрагаз" – 101,27 млн грн.

Окремі бізнес-групи демонструють суттєву присутність у секторі. Зокрема, компанії, пов’язані з підприємцем Зіновій Козицький, а також структури, афілійовані з родиною Микола Злочевський, контролюють низку прибуткових активів.

Попри загальне падіння, у галузі фіксуються і точкові прориви. Наприклад, Надра Олеська змогла перейти від збитків до прибутку у 313 млн грн, збільшивши дохід у десятки разів.

Загалом, за оцінками аналітиків, ринок залишається висококонцентрованим: основний прибуток формують кілька великих гравців, тоді як значна частина компаній має іноземну або офшорну структуру власності. Це підкреслює вразливість галузі до зовнішніх шоків і залежність від обмеженого кола бенефіціарів.

Додамо, на початку березня у Полтавській області внаслідок атаки російських дронів частина об’єктів газовидобутку групи "Нафтогаз" припинила роботу.