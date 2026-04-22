Дохід "Нафтогаза" впав до п'ятирічного мінімуму, а "Укргазвидобування" вперше пішло в мінус

Група "Нафтогаз" завершила 2025 рік із суттєвим падінням виручки — до 124,6 млрд грн проти 157,8 млрд грн роком раніше. Водночас компанії вдалося утримати позитивний фінансовий результат, хоча дочірнє "Укргазвидобування" вперше за кілька років пішло в мінус. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані в системі YouControl.

Доходи скоротилися, збитків вдалося уникнути

Виручка Нафтогазу скоротилася на 21% — з 157,8 до 124,6 млрд грн. Це найнижчий показник за останні п'ять років, нижчий навіть за кризові 2022–2023 роки. Тим не менш компанія уникла збитків, утримавши чистий прибуток на рівні 19,6 млрд грн — хоча він і скоротився на 18% порівняно з 23,9 млрд грн роком раніше.

Важливо зазначили, що "Нафтогаз" — керуючий холдинг над великою групою активів, а не операційна видобувна компанія. Її фінансовий результат значною мірою формується внутрішньогруповими потоками, тарифним регулюванням і державною політикою, а не лише ринковою кон'юнктурою.

Зобов'язання б'ють рекорди

Попри позитивний прибуток, зобов'язання групи продовжують зростати. У 2025 році вони сягнули 216,2 млрд грн — приріст на 49 млрд грн за рік, або майже +29%. Для порівняння: у 2021 році зобов'язання становили лише 98,2 млрд грн. Тобто за чотири роки борговий портфель більш ніж подвоївся.

Активи при цьому також зросли — до 633,2 млрд грн з 565,8 млрд грн у 2024-му, що свідчить про продовження інвестиційної та операційної активності попри воєнні умови.

Географія імпорту газу у 2025 році

Найбільшим постачальником імпортного газу для Нафтогазу у 2025 році залишалася Словаччина — на її частку припадало 30–35% від загального обсягу імпорту (14,0–14,5 млрд грн). На другому місці — Швейцарія з часткою 25–30% (12,5–13,0 млрд грн). Разом ці дві країни забезпечували понад половину всього імпорту.

Решту постачань розподілено між кількома європейськими країнами: Польща — 5–10% (4,0–4,5 млрд грн), Німеччина, Нідерланди та Люксембург — по до 3% кожна (1,0–1,5 млрд грн). Близько 10–15% імпорту (5,5–6,0 млрд грн) не мають чітко визначеного походження. Замикають географію постачань Велика Британія (до 3%, 0,9–0,95 млрд грн), Австрія (до 3%, 0,6–0,65 млрд грн) та Франція (до 3%, 0,55–0,6 млрд грн).

Укргазвидобування: збиток після трьох прибуткових років

Ключовий видобувний актив "Нафтогазу" компанія "Укргазвидобування"(УГВ) завершила 2025 рік зі збитком 2,2 млрд грн. Це різкий розворот після рекордного 2024 року, коли компанія заробила 20,9 млрд грн чистого прибутку. Дохід компанії в 2025 скоротився майже на 17% порівняно з 2024 і склав 83,6 млрд грн. Активи компанії в 2025 порівняно з 2025 скоротились майже на 9% до 271,2 млрд грн. А зобов'язання компанії залишилися майже без змін: 53,4 млрд грн у 2025 році проти 53,6 у 2024.

Слід зауважити, що протягом 2025 російські військові систематично обстрілювали газовидобувні об'єкти компанії та продовжують це робити у 2026. Загалом через обстріли у 2025 році газовидобувна галузь України різко погіршила фінансові результати: чистий прибуток скоротився у п’ять разів — до 14,26 млрд грн, а дохід зменшився на 27%, до 132,6 млрд грн.