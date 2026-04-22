Доход "Нафтогаза" упал до пятилетнего минимума, а "Укргаздобыча" впервые ушла в минус

Нефтегаз
"Нафтогазу" удалось удержать доходность несмотря на падение дохода / Нафтогаз

Группа "Нафтогаз" завершила 2025 год с существенным падением выручки — до 124,6 млрд грн против 157,8 млрд грн годом ранее. В то же время компании удалось удержать положительный финансовый результат, хотя дочерняя "Укргаздобыча" впервые за несколько лет ушла в минус. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные в системе YouControl.

Доходы сократились, убытков удалось избежать

Выручка Нафтогаза сократилась на 21% - со 157,8 до 124,6 млрд грн. Это самый низкий показатель за последние пять лет, даже за кризисные 2022–2023 годы. Тем не менее, компания избежала убытков, удержав чистую прибыль на уровне 19,6 млрд грн — хотя она и сократилась на 18% по сравнению с 23,9 млрд грн годом ранее.

Важно отметили, что "Нефтегаз" — управляющий холдинг над большой группой активов, а не операционная добывающая компания. Ее финансовый результат в значительной степени формируется внутригрупповым потоком, тарифным регулированием и государственной политикой, а не только рыночной конъюнктурой.

Обязательства бьют рекорды

Несмотря на положительную прибыль, обязательства группы продолжают расти. В 2025 году они достигли 216,2 млрд грн – прирост на 49 млрд грн в год, или почти +29%. Для сравнения: в 2021 году обязательства составляли всего 98,2 млрд грн. То есть за четыре года долговой портфель более чем удвоился.

Активы при этом также выросли — до 633,2 млрд грн с 565,8 млрд грн в 2024-м, что свидетельствует о продолжении инвестиционной и операционной активности, несмотря на военные условия.

География импорта газа в 2025 году

Крупнейшим поставщиком импортного газа для Нафтогаза в 2025 году оставалась Словакия — на ее долю приходилось 30–35% общего объема импорта (14,0–14,5 млрд грн). На втором месте — Швейцария с долей 25–30% (12,5–13 млрд грн). Итого эти две страны обеспечивали более половины всего импорта.

Остальные поставки распределены между несколькими европейскими странами: Польша — 5–10% (4,0–4,5 млрд грн), Германия, Нидерланды и Люксембург — до 3% каждая (1,0–1,5 млрд грн). Около 10–15% импорта (5,5–6,0 млрд грн) не имеют четко определенного происхождения. Замыкают географию поставок Великобритания (до 3%, 0,9–0,95 млрд грн), Австрия (до 3%, 0,6–0,65 млрд грн) и Франция (до 3%, 0,55–0,6 млрд грн).

Укргаздобыча: убыток после трех доходных лет

Ключевой добывающий актив "Нафтогаза" компания "Укргаздобыча" (УГО) завершила 2025 год с убытком 2,2 млрд грн. Это резкий разворот после рекордного 2024 года, когда компания заработала 20,9 млрд грн чистой прибыли. Доход компании в 2025 году сократился почти на 17% по сравнению с 2024 и составил 83,6 млрд грн. Активы компании в 2025 году по сравнению с 2025-м сократились почти на 9% до 271,2 млрд грн. А обязательства компании остались почти без изменений: 53,4 млрд. грн. в 2025 году против 53,6 в 2024 году.

Следует заметить, что в течение 2025 года российские военные систематически обстреливали газодобывающие объекты компании и продолжают это делать в 2026 году . В целом из-за обстрелов в 2025 году газодобывающая отрасль Украины резко ухудшила финансовые результаты : чистая прибыль сократилась в пять раз — до 14,26 млрд грн, а доход уменьшился на 27%, до 132,6 млрд грн.

Автор:
Степан Крьока