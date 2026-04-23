Нефтяной шантаж РФ не сработал: как Германия заменит казахстанскую нефть

Федеральное министерство экономики Германии официально заверило, что возможное прекращение транзита казахстанского сырья по территории России не повлечет за собой энергетический кризис в стране.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на Tagesschau, об этом заявили в ведомстве.

Там отметили, что из-за отсутствия поставок из   Казахстана   безопасность обеспечения нефтепродуктами в Германии не под угрозой, даже если заводу PCK в Шведте придется работать с меньшей загрузкой мощностей.

Глава ведомства Екатерина Райхе также выразила уверенность, что завод сможет поддерживать производство даже в случае остановки транзита через Россию.

Она ожидает, что НПЗ продолжит получать сырую нефть и сможет сберечь объемы производства. По словам министерши, порты Ростока и Гданьска могут стать альтернативными путями снабжения.

НПЗ в Шведте является ключевым поставщиком дизеля, бензина и мазута для Берлина и северо-востока Германии.

Предприятие, основным владельцем которого является российская "Роснефть" и находится под государственным управлением, обеспечивает около 90% потребностей региона.

Напомним, Россия планирует с 1 мая полностью прекратить экспорт казахстанской нефти в Германию через систему трубопроводов Дружба.

Автор:
Татьяна Бессараб