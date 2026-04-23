Нафтовий шантаж РФ не спрацював: як Німеччина замінить казахстанську нафту

Федеральне міністерство економіки Німеччини офіційно запевнило, що можливе припинення транзиту казахстанської сировини територією Росії не спричинить енергетичної кризи в країні.

Як пише Delo.ua, із посиланням на Tagesschau, про це заявили у відомстві.

Там зазначили, що через відсутність поставок із Казахстану безпека забезпечення нафтопродуктами в Німеччині не перебуває під загрозою, навіть якщо заводу PCK в Шведті доведеться працювати з меншим завантаженням потужностей.

Очільниця відомства Катеріна Райхе також висловила впевненість, що завод зможе підтримувати виробництво навіть у разі зупинки транзиту через Росію.

Вона очікує, що НПЗ продовжить отримувати сиру нафту і зможе зберегти обсяги виробництва. За словами міністерки, порти Ростока та Гданська можуть стати альтернативними шляхами постачання.

НПЗ у Шведті є ключовим постачальником дизеля, бензину та мазуту для Берліна та північного сходу Німеччини.

Підприємство, основним власником якого є російська "Роснефть" і яке наразі перебуває під державним управлінням, забезпечує близько 90% потреб регіону.

Нагадаємо, Росія планує з 1 травня повністю припинити експорт казахстанської нафти до Німеччини через систему трубопроводів “Дружба”.