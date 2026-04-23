Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Готівковий курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нафтовий шантаж РФ не спрацював: як Німеччина замінить казахстанську нафту

нафтопровід Дружба
Фото: myfin.by

Федеральне міністерство економіки Німеччини офіційно запевнило, що можливе припинення транзиту казахстанської сировини територією Росії не спричинить енергетичної кризи в країні. 

Як пише Delo.ua, із посиланням на Tagesschau, про це заявили у відомстві.

Там зазначили, що через відсутність поставок із Казахстану безпека забезпечення нафтопродуктами в Німеччині не перебуває під загрозою, навіть якщо заводу PCK в Шведті доведеться працювати з меншим завантаженням потужностей.

Очільниця відомства Катеріна Райхе також висловила впевненість, що завод зможе підтримувати виробництво навіть у разі зупинки транзиту через Росію.

Вона очікує, що НПЗ продовжить отримувати сиру нафту і зможе зберегти обсяги виробництва. За словами міністерки, порти Ростока та Гданська можуть стати альтернативними шляхами постачання.

НПЗ у Шведті є ключовим постачальником дизеля, бензину та мазуту для Берліна та північного сходу Німеччини.

Підприємство, основним власником якого є російська "Роснефть" і яке наразі перебуває під державним управлінням, забезпечує близько 90% потреб регіону.

Нагадаємо, Росія планує з 1 травня повністю припинити експорт казахстанської нафти до Німеччини через систему трубопроводів “Дружба”. 

Автор:
Тетяна Бесараб