У межах впровадження е-ТТН стартувало тестування операторів електронного документообігу

Розпочався етап тестування операторів електронного документообігу (ЕДО) у рамках запуску державної Системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН). Після відкриття прийому заявок 3 листопада документи на підключення вже подали десять операторів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Під час тестування компанії проходять перевірку технічної сумісності з державною Системою е-ТТН. Оператори, які успішно підтвердять відповідність технічним вимогам, зможуть отримати авторизацію та працювати в системі.

Технічним адміністратором е-ТТН є ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеку", який забезпечує роботу платформи та взаємодію з операторами.

Перші електронні ТТН, що матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові документи, очікуються вже у грудні 2025 року. Це дозволить перевізникам повністю відмовитися від паперових накладних.

Подальші етапи впровадження передбачають запуск актів коригування ТТН до травня 2026 року, а до кінця 2026-го — появу спеціальних форм е-ТТН та завершення повної модернізації системи.

Система е-ТТН стане ключовою державною платформою, що забезпечить прозорий облік вантажних перевезень, скоротить витрати бізнесу на документообіг і допоможе державі протидіяти нелегальним перевезенням та перевантаженню доріг.

Нагадаємо, у травні 2024 року уряд схвалив початок реалізації дворічного експериментального проєкту з впровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) у сфері внутрішніх вантажних перевезень.

