Оновлено бланк товарно-транспортної накладної: що змінилось

Оновлено бланк товарно-транспортної накладної. Відтепер для перевезення вантажів по Україні потрібно використовувати нову форму ТТН.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

Оновлено бланк ТНТ

Законодавство визначає обов’язкові реквізити, що мають міститись у товарно-транспортній накладній:

дату та місце складання;

вантажовідправника;

вантажоодержувача;

автомобільного перевізника;

відомості про транспортний засіб;

пункти завантаження і розвантаження.

Тож, оновлена форма ТТН доповнює документ обов’язковими реквізитами, зокрема:

місце складання;

відомості про транспортний засіб, а саме довжина/висота/ширина та загальна маса ТЗ з вантажем;

пункт навантаження/розвантаження.

Відтепер для перевезення вантажів по Україні потрібно використовувати нову форму ТТН.

Також у полях "Вантажовідправник", "Автомобільний перевізник" та "Вантажоодержувач" необхідно зазначати не лише найменування або П.І.Б., а й більш детальну інформацію – код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер та інші реквізити.

Зміни поширюються як на паперову, так і на електронну форму ТТН.

Що відомо про ТНТ

Товарно-транспортна накладна (ТТН) – єдиний для всіх учасників процесу комерційних перевезень вантажів документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей під час їхнього переміщення.

Нагадаємо, електронна товарно-транспортна накладна (е-ТТН) стала обовʼязковою з 1 серпня 2023 року.