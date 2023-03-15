Товарообіг України за перші два місяці року скоротився на 30%: Митниця оприлюднила показники імпорту та експорту

Товарообіг України у січні-лютому 2023 року склав 16,6 млрд доларів, що на 30% менше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомила Державна митна служба України.

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Зазначається, що за перші два місяці 2023 року було імпортовано товари на суму 10,1 млрд доларів, а експортувано – на 6,5 млрд доларів. Оподатковуваний імпорт склав 8,1 млрд доларів – це 80% від загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше товарів Україна імпортувала з:

Китаю – на 1,7 млрд доларів;

Польщі – на 1 млрд доларів;

Туреччини – на 760 млн доларів.

Водночас до трійки країн, куди було експортовано найбільше, ввійшли:

Польща – на 953 млн доларів;

Румунія – на 609 млн доларів;

Китай – на 605 млн доларів.

Найбільше Україна імпортувала:

машини, обладнання та транспорт – на 2,9 млрд доларів;

паливно-енергетичні товари – на 2,6 млрд доларів;

продукцію хімічної промисловості – на 1,7 млрд доларів.

До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, ввійшли:

продовольчі товари – на 4,3 млрд доларів,

метали та вироби з них – на 568 млн доларів;

машини, обладнання та транспорт – на 521 млн доларів.

Так виглядає товарообіг України за січень-лютий 2023 року. Фото: Державна митна служба України / Telegram

Нагадаємо, що в 2022 році зовнішньоторговельний товарообіг впав на 30%. При цьому змінилася структура торгівлі: в експорті зросла частка продукції сільського господарства, а в імпорті превалювало паливо, різне обладнання та транспортні засоби.