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Товарообіг України за перші два місяці року скоротився на 30%: Митниця оприлюднила показники імпорту та експорту
Товарообіг України у січні-лютому 2023 року склав 16,6 млрд доларів, що на 30% менше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомила Державна митна служба України.
Зазначається, що за перші два місяці 2023 року було імпортовано товари на суму 10,1 млрд доларів, а експортувано – на 6,5 млрд доларів. Оподатковуваний імпорт склав 8,1 млрд доларів – це 80% від загальних обсягів імпортованих товарів.
Найбільше товарів Україна імпортувала з:
- Китаю – на 1,7 млрд доларів;
- Польщі – на 1 млрд доларів;
- Туреччини – на 760 млн доларів.
Водночас до трійки країн, куди було експортовано найбільше, ввійшли:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Польща – на 953 млн доларів;
- Румунія – на 609 млн доларів;
- Китай – на 605 млн доларів.
Найбільше Україна імпортувала:
- машини, обладнання та транспорт – на 2,9 млрд доларів;
- паливно-енергетичні товари – на 2,6 млрд доларів;
- продукцію хімічної промисловості – на 1,7 млрд доларів.
До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, ввійшли:
- продовольчі товари – на 4,3 млрд доларів,
- метали та вироби з них – на 568 млн доларів;
- машини, обладнання та транспорт – на 521 млн доларів.
Нагадаємо, що в 2022 році зовнішньоторговельний товарообіг впав на 30%. При цьому змінилася структура торгівлі: в експорті зросла частка продукції сільського господарства, а в імпорті превалювало паливо, різне обладнання та транспортні засоби.