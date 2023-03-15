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Товарооборот Украины за первые два месяца года сократился на 30%: Таможня опубликовала показатели импорта и экспорта
Товарооборот Украины в январе-феврале 2023 составил 16,6 млрд долларов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Отмечается, что за первые два месяца 2023 года были импортированы товары на сумму 10,1 млрд долларов, а экспортировано – на 6,5 млрд. долларов. Налогооблагаемый импорт составил 8,1 млрд долларов – это 80% от общих объемов импортируемых товаров.
Больше всего товаров Украина импортировала из:
- Китая – на 1,7 млрд долларов;
- Польши – на 1 млрд долларов;
- Турции – на 760 млн долларов.
В то же время в тройку стран, куда были экспортированы, больше всего, вошли:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Польша – на 953 млн долларов;
- Румыния – на 609 млн долларов;
- Китай – на 605 млн долларов.
Больше всего Украина импортировала:
- машины, оборудование и транспорт – на 2,9 млрд долларов;
- топливно-энергетические товары – на 2,6 млрд долларов;
- продукцию химической промышленности – на 1,7 млрд долларов.
В тройку наиболее экспортируемых товаров из Украины вошли:
- продовольственные товары – на 4,3 млрд долларов,
- металлы и изделия из них – на 568 млн долларов;
- машины, оборудование и транспорт – на 521 млн долларов.
Напомним, что в 2022 году внешний товарооборот упал на 30%. При этом изменилась структура торговли: в экспорте возросла доля продукции сельского хозяйства, а в импорте превалировало топливо, разное оборудование и транспортные средства.