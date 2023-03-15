Товарооборот Украины за первые два месяца года сократился на 30%: Таможня опубликовала показатели импорта и экспорта

Товарооборот Украины в январе-феврале 2023 составил 16,6 млрд долларов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Отмечается, что за первые два месяца 2023 года были импортированы товары на сумму 10,1 млрд долларов, а экспортировано – на 6,5 млрд. долларов. Налогооблагаемый импорт составил 8,1 млрд долларов – это 80% от общих объемов импортируемых товаров.

Больше всего товаров Украина импортировала из:

Китая – на 1,7 млрд долларов;

Польши – на 1 млрд долларов;

Турции – на 760 млн долларов.

В то же время в тройку стран, куда были экспортированы, больше всего, вошли:

Польша – на 953 млн долларов;

Румыния – на 609 млн долларов;

Китай – на 605 млн долларов.

Больше всего Украина импортировала:

машины, оборудование и транспорт – на 2,9 млрд долларов;

топливно-энергетические товары – на 2,6 млрд долларов;

продукцию химической промышленности – на 1,7 млрд долларов.

В тройку наиболее экспортируемых товаров из Украины вошли:

продовольственные товары – на 4,3 млрд долларов,

металлы и изделия из них – на 568 млн долларов;

машины, оборудование и транспорт – на 521 млн долларов.

Так выглядит товарооборот Украины за январь-февраль 2023 года. Фото: Государственная таможенная служба Украины/Telegram

Напомним, что в 2022 году внешний товарооборот упал на 30%. При этом изменилась структура торговли: в экспорте возросла доля продукции сельского хозяйства, а в импорте превалировало топливо, разное оборудование и транспортные средства.