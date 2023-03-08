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Привыкают к новой реальности. Как украинские компании и предприниматели оценивают перспективы 2023 года
В большинстве сфер экономики наметился оптимизм: бизнес смог подстроиться под новые условия работы. Но если война продлится больше года, около 50% компаний и предпринимателей могут сойти с дистанции.
Украинский бизнес продолжает адаптироваться под условия военного положения и возобновляет свою работу. Именно такой вывод можно сделать исходя из нового исследования настроений бизнеса, которое провел Национальный банк в феврале.
Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) за упомянутый месяц поднялся до 45 пунктов против 37,5 пунктов в январе. НБУ отмечает, что экономическая активность растет практически во всех сферах экономики, кроме строительства. Вдобавок к этому многие компании и предприниматели смягчили свои ожидания в отношении роста цен на тарифы и услуги, что косвенно свидетельствует о замедлении темпов инфляции.
В то же время, по бизнесу сильно ударил энергокризис, спровоцированный разрушениями энергетической инфраструктуры. А также предприятия отмечают падение потребительского спроса, что вынуждает сокращать объемы производства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Запаслись генераторами и готовы увольнять персонал
Национальный банк проводит исследование настроений бизнеса ежемесячно. В нем участвуют как крупные корпорации, так и представители МСБ. В течение февраля НБУ опросил 458 предприятий промышленного сектора, строительной отрасли, представителей торговли и сферы услуг.
Как уже было сказано выше, общий индекс ожиданий за месяц вырос на 7,5 пунктов. По сравнению с июнем 2022 года, когда НБУ возобновил опросы бизнеса после трехмесячного перерыва, ИОДА улучшился на 3,7 пункта. В целом, рост индекса зафиксирован по всем отраслям, кроме строительства (см. инфографику).
Нацбанк связывает улучшение настроений бизнеса со следующими факторами:
- постепенное восстановление электроснабжения и закупка альтернативных источников энергии (промышленность, торговля);
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смягчение ожиданий роста цен на сырье и материалы, цен на продукцию собственного производства (промышленность, торговля) и тарифов на услуги (сфера услуг);
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ожидание роста объемов произведенной продукции (промышленность), улучшение оценок товарооборота и объемов закупки товаров для продажи (торговля), смягчение негативных ожиданий относительно объемов предоставленных услуг (сфера услуг);
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ослабление негативных ожиданий относительно сокращения общей численности работников (сфера услуг).
Единственная отрасль, среди участвовавших в опросе, где ситуация перманентно ухудшается – это строительство. На девелоперов отрицательно влияют не только перебои с энергоснабжением, но и сезонный фактор, который проявляется в падении объема заказов. Строители жалуются на непрерывный рост стоимости материалов и работ, а также на дефицит подрядчиков, что в итоге выльется в дальнейшее удорожание продукции сектора. А еще девелоперы намерены сокращать персонал. Хотя такая тенденция наблюдается не только в строительстве, но и в промышленности, и в торговле.
Предприниматели настроены скептически
Свой анализ настроений бизнеса именно в сегменте МСБ провели Европейская бизнес ассоциация (EBA) и Европейский банк реконструкции и развития. Малые предприниматели довольно пессимистичны в оценках экономических реалий.
По данным EBA, в 2022 году Индекс настроений малого бизнеса упал до 2,4 баллов из 5-ти возможных. «Это является вторым самым низким значением за всю историю исследования. Для сравнения, в 2021 году значение индекса составило 2,6 балла, а в 2020 году – 2,2 балла», – говорится в сообщении ассоциации.
Среди опрошенных предпринимателей, 58% недовольны состоянием дел в их бизнесе. Удовлетворены лишь порядка 24% респондентов. 42% предпринимателей считают неблагоприятной общую экономическую обстановку в Украине, а 29% называют ее катастрофической. Прогнозы на ближайшее будущее тоже не самые радужные: 38% опрошенных считают, что ситуация в следующие полгода будет ухудшаться, и только 33% верит в позитивные изменения. В то же время, почти 76% субъектов предпринимательской деятельности намерены расширять бизнес в течение 2023 года: увеличивать географию присутствия внутри Украины, запускать новые направления и выходить на внешние рынки.
Что касается результатов исследования ЕБРР, то оно охватывает группу малых и средних украинских предприятий в секторе производства и услуг. Главный итог опроса: по состоянию на конец 2022 года большинству опрошенных респондентов удалось стабилизировать свою деятельность.
Тем не менее, только 57% из тех, кого опросил ЕБРР, продолжают работать так же, как и до войны, 6% приостановили деятельность, а 37% респондентов хотя и работают, но сократили объемы. В частности, доходы бизнеса снизились в среднем на 43%, а количество рабочих мест – на 22%.
Среди основных проблем, с которыми сталкивается МСБ, это снижение спроса/ потеря традиционных рынков сбыта, рост затрат, падение производительности труда, невозможность стратегического планирования и отсутствие финансовых ресурсов для повышения оплаты труда.
«Если война продлится еще шесть месяцев, 79% представителей МСБ считают, что они смогут продолжать свою деятельность в текущем формате. Впрочем, если война продлится еще год или больше, только 62% респондентов считают, что смогут работать дальше в том же формате», – сказано в исследовании ЕБРР.
Без господдержки не обойтись
Жизнеспособность всех сфер бизнеса зависит не только от внешних факторов, таких как боевые действия, логистика, себестоимость сырья и рабочей силы, но и от финансовой поддержки.
Например, EBA указывает на то, что доля предпринимателей, которые испытывают сложности с доступом к кредитным средствам, в 2022 году выросла до 59% по сравнению с 40% в 2021 году. Тем не менее, порядка 67% респондентов в 2023 году все равно намерены привлекать ресурсы извне для поддержания своей деятельности.
ЕБРР со своей стороны уточняет, что в нынешних реалиях сильнее всего бизнес нуждается в реконструкции и в получении грантов на различные потребности. В том числе, это касается компаний, которые провели релокацию. Им необходимы средства для обустройства на новом месте, на восстановление производственных мощностей и на обеспечение операционной деятельности в принципе.
Впрочем, с банковским кредитованием ситуация действительно не очень. Среднерыночные ставки по гривневым займам составляют 22-24% годовых, по валютным – 7-8% годовых. Такая кредитная нагрузка по плечу лишь единицам. Да, есть альтернативные виды финансирования – лизинг, факторинг, документарные операции. Но они не всегда могут заменить полноценный доступ к деньгам.
Поэтому условия развития бизнеса в течение 2023 года во многом будут зависеть от поддержки со стороны государства. Правительство уверяет, что без помощи предприниматели не останутся.
По данным Минэкономики, на текущий год в рамках программы «5-7-9» будет выделено 16 млрд грн. Помимо этого, в 2023 году в госбюджете заложено еще порядка 1,8 млрд грн на выдачу 7 тысяч микрогрантов предпринимателям, которые запускают бизнес или намерены расширять свое дело.
Также продолжают поддерживать МСБ различные зарубежные доноры. Например, USAID выдает гранты аграриям, ООН предоставляет до 25 тыс долл. компаниям, которые осуществили релокацию, а Немецкий банк развития KfW поддерживает различные региональные программы, в рамках которых предприниматели и малые предприятия могут покупать или модернизировать основные фонды, внедрять «зеленые» технологии и проекты по энергоэффективности.