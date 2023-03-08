Привыкают к новой реальности. Как украинские компании и предприниматели оценивают перспективы 2023 года

В большинстве сфер экономики наметился оптимизм: бизнес смог подстроиться под новые условия работы. Но если война продлится больше года, около 50% компаний и предпринимателей могут сойти с дистанции.

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Украинский бизнес продолжает адаптироваться под условия военного положения и возобновляет свою работу. Именно такой вывод можно сделать исходя из нового исследования настроений бизнеса, которое провел Национальный банк в феврале.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) за упомянутый месяц поднялся до 45 пунктов против 37,5 пунктов в январе . НБУ отмечает, что экономическая активность растет практически во всех сферах экономики, кроме строительства. Вдобавок к этому многие компании и предприниматели смягчили свои ожидания в отношении роста цен на тарифы и услуги, что косвенно свидетельствует о замедлении темпов инфляции.

В то же время, по бизнесу сильно ударил энергокризис, спровоцированный разрушениями энергетической инфраструктуры. А также предприятия отмечают падение потребительского спроса, что вынуждает сокращать объемы производства.

Запаслись генераторами и готовы увольнять персонал

Национальный банк проводит исследование настроений бизнеса ежемесячно. В нем участвуют как крупные корпорации, так и представители МСБ. В течение февраля НБУ опросил 458 предприятий промышленного сектора, строительной отрасли, представителей торговли и сферы услуг.

Как уже было сказано выше, общий индекс ожиданий за месяц вырос на 7,5 пунктов. По сравнению с июнем 2022 года, когда НБУ возобновил опросы бизнеса после трехмесячного перерыва, ИОДА улучшился на 3,7 пункта. В целом, рост индекса зафиксирован по всем отраслям, кроме строительства (см. инфографику).

Нацбанк связывает улучшение настроений бизнеса со следующими факторами :

постепенное восстановление электроснабжения и закупка альтернативных источников энергии (промышленность, торговля); смягчение ожиданий роста цен на сырье и материалы, цен на продукцию собственного производства (промышленность, торговля) и тарифов на услуги (сфера услуг);

ожидание роста объемов произведенной продукции (промышленность), улучшение оценок товарооборота и объемов закупки товаров для продажи (торговля), смягчение негативных ожиданий относительно объемов предоставленных услуг (сфера услуг);

ослабление негативных ожиданий относительно сокращения общей численности работников (сфера услуг).



Единственная отрасль, среди участвовавших в опросе, где ситуация перманентно ухудшается – это строительство . На девелоперов отрицательно влияют не только перебои с энергоснабжением, но и сезонный фактор, который проявляется в падении объема заказов. Строители жалуются на непрерывный рост стоимости материалов и работ, а также на дефицит подрядчиков, что в итоге выльется в дальнейшее удорожание продукции сектора. А еще девелоперы намерены сокращать персонал. Хотя такая тенденция наблюдается не только в строительстве, но и в промышленности, и в торговле.

Предприниматели настроены скептически

Свой анализ настроений бизнеса именно в сегменте МСБ провели Европейская бизнес ассоциация (EBA) и Европейский банк реконструкции и развития. Малые предприниматели довольно пессимистичны в оценках экономических реалий.

По данным EBA, в 2022 году Индекс настроений малого бизнеса упал до 2,4 баллов из 5-ти возможных . «Это является вторым самым низким значением за всю историю исследования. Для сравнения, в 2021 году значение индекса составило 2,6 балла, а в 2020 году – 2,2 балла», – говорится в сообщении ассоциации.

Среди опрошенных предпринимателей, 58% недовольны состоянием дел в их бизнесе. Удовлетворены лишь порядка 24% респондентов. 42% предпринимателей считают неблагоприятной общую экономическую обстановку в Украине, а 29% называют ее катастрофической. Прогнозы на ближайшее будущее тоже не самые радужные: 38% опрошенных считают, что ситуация в следующие полгода будет ухудшаться, и только 33% верит в позитивные изменения. В то же время, почти 76% субъектов предпринимательской деятельности намерены расширять бизнес в течение 2023 года: увеличивать географию присутствия внутри Украины, запускать новые направления и выходить на внешние рынки.

Что касается результатов исследования ЕБРР, то оно охватывает группу малых и средних украинских предприятий в секторе производства и услуг. Главный итог опроса: по состоянию на конец 2022 года большинству опрошенных респондентов удалось стабилизировать свою деятельность.

Тем не менее, только 57% из тех, кого опросил ЕБРР, продолжают работать так же, как и до войны , 6% приостановили деятельность, а 37% респондентов хотя и работают, но сократили объемы. В частности, доходы бизнеса снизились в среднем на 43%, а количество рабочих мест – на 22%.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается МСБ, это снижение спроса/ потеря традиционных рынков сбыта, рост затрат, падение производительности труда, невозможность стратегического планирования и отсутствие финансовых ресурсов для повышения оплаты труда.

«Если война продлится еще шесть месяцев, 79% представителей МСБ считают, что они смогут продолжать свою деятельность в текущем формате. Впрочем, если война продлится еще год или больше, только 62% респондентов считают, что смогут работать дальше в том же формате», – сказано в исследовании ЕБРР.

Без господдержки не обойтись

Жизнеспособность всех сфер бизнеса зависит не только от внешних факторов, таких как боевые действия, логистика, себестоимость сырья и рабочей силы, но и от финансовой поддержки.

Например, EBA указывает на то, что доля предпринимателей, которые испытывают сложности с доступом к кредитным средствам, в 2022 году выросла до 59% по сравнению с 40% в 2021 году . Тем не менее, порядка 67% респондентов в 2023 году все равно намерены привлекать ресурсы извне для поддержания своей деятельности.

ЕБРР со своей стороны уточняет, что в нынешних реалиях сильнее всего бизнес нуждается в реконструкции и в получении грантов на различные потребности. В том числе, это касается компаний, которые провели релокацию. Им необходимы средства для обустройства на новом месте, на восстановление производственных мощностей и на обеспечение операционной деятельности в принципе.

Впрочем, с банковским кредитованием ситуация действительно не очень. Среднерыночные ставки по гривневым займам составляют 22-24% годовых , по валютным – 7-8% годовых . Такая кредитная нагрузка по плечу лишь единицам. Да, есть альтернативные виды финансирования – лизинг, факторинг, документарные операции. Но они не всегда могут заменить полноценный доступ к деньгам.

Поэтому условия развития бизнеса в течение 2023 года во многом будут зависеть от поддержки со стороны государства. Правительство уверяет, что без помощи предприниматели не останутся.

По данным Минэкономики, на текущий год в рамках программы «5-7-9» будет выделено 16 млрд грн . Помимо этого, в 2023 году в госбюджете заложено еще порядка 1,8 млрд грн на выдачу 7 тысяч микрогрантов предпринимателям, которые запускают бизнес или намерены расширять свое дело.