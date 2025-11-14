Запланована подія 2

В рамках внедрения е-ТТН стартовало тестирование операторов электронного документооборота

грузовик
Стартовало тестирование операторов электронного документооборота / Depositphotos

Начался этап тестирования операторов электронного документооборота (ЭДО) в рамках запуска государственной системы электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН). После открытия приема заявок 3 ноября документы на подключение уже подали десять операторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

В ходе тестирования компании проходят проверку технической совместимости с государственной Системой е-ТТН. Операторы, успешно подтвердящие соответствие техническим требованиям, смогут получить авторизацию и работать в системе.

Техническим администратором е-ТТН является ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности", обеспечивающий работу платформы и взаимодействие с операторами.

Первые электронные ТТН, обладающие такой же юридической силой, как и бумажные документы, ожидаются уже в декабре 2025 года. Это позволит перевозчикам полностью отказаться от бумажных накладных.

Дальнейшие этапы внедрения предусматривают запуск актов корректировки ТТН до мая 2026 года, а к концу 2026 появление специальных форм е-ТТН и завершение полной модернизации системы.

Система е-ТТН станет ключевой государственной платформой, обеспечивающей прозрачный учет грузовых перевозок, сократит расходы бизнеса на документооборот и поможет государству противодействовать нелегальным перевозкам и перегрузке дорог.

Напомним, в мае 2024 года правительство одобрило начало реализации двухлетнего экспериментального проекта по внедрение электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН) в области внутренних грузоперевозок.

3 ноября 2025 г. стартовал прием заявок от компаний-операторов электронного документооборота (ЭДО) на тестирование системы е-ТТН.

Автор:
Татьяна Гойденко