В Україні запускають створення єдиного реєстру автостанцій: як подати заявку на включення

Міністерство розвитку громад та територій разом із "Укртрансбезпека" розпочинають наповнення єдиного реєстру автостанцій. Цей електронний Перелік допоможе впорядкувати діяльність автостанцій та буде необхідним під час відкриття нових автобусних маршрутів.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Там зазначають, що створення відповідного Переліку було схвалено змінами до Постанови №176. Відповідно до нового регулювання, включення автостанції до Переліку є обов’язковою умовою для надання послуг перевізникам та пасажирам.

Перелік автостанцій буде формуватись за заявницьким принципом та виключно онлайн. Це значно спростить процес, зробить його зручнішим та позбавить зайвої бюрократії.

Як власникам автостанцій подати заявку на включення до Переліку

Для того, щоб потрапити у Перелік автостанцій, необхідно:

перейти на сайт services.dsbt.gov.ua та авторизуватись через ID.GOV.UA за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

у розділі "Автостанції" натиснути копку "Додати";

ввести назву автостанції, вказати адресу, заповнити інформацію про характеристики об'єкта, зокрема кількість платформ та місць для відстою, час роботи, наявність приміщень для очікування та вбиралень тощо;

важливо також внести коректний реєстраційний номер об’єкта у Державному реєстрі речових прав;

завантажити документ, який передбачає правила надання послуг та умови, включаючи вартість послуг і порядок їх надання;

щоб надіслати запит на перевірку, потрібно натиснути кнопку ПУБЛІКАЦІЯ для цієї автостанції та очікувати перевірки.

Детальні інструкції з авторизації та заповнення форми доступні за посиланням.

Також зазначається, що контроль внесених даних здійснюватиметься автоматично через верифікацію з іншими державними реєстрами. У разі виявлення помилок власник може повторно подати коректну інформацію без жодних обмежень.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій розробило новий Порядок виконання міжнародних автобусних перевезень. Він, зокрема, передбачає запровадження цифрової процедури відкриття маршрутів за кордон за допомогою онлайн-кабінету перевізника та облік дозволів на нерегулярні перевезення Interbus.

Також додамо, що у 2023 році Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури відкрило 400 нових міжнародних маршрутів для автобусних перевізників. Така активність перевізників, що здійснюють закордонні автобусні перевезення, відбувається через збільшення попиту, зокрема, через війну.

Третина автобусних маршрутів в Україні не обслуговується

Раніше заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач розповідав, що на сьогодні в Україні відкрито майже 4000 внутрішніх автобусних маршрутів, але з них третина не обслуговується.

За його словами, з початком повномасштабного вторгнення ситуація на ринку внутрішніх перевезень зазнала значних змін, тому потребує актуалізації.

"Ми плануємо переглянути всі зареєстровані внутрішні маршрути. Їх сьогодні майже 4000, з яких третина взагалі не обслуговується. Можливо, й більше, але ми про це не знаємо", - наголосив Деркач.