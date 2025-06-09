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Автобусний ринок України зріс на 62% у травні: попит на нову техніку зростає
У травні 2025 року в Україні вперше зареєстрували 210 автобусів (разом із мікроавтобусами), що на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Укравтопром.
Частка нової техніки в цьому обсязі зросла до 43% (проти 37% у травні 2024 року), що свідчить про поступове оновлення автопарку сучаснішими та екологічнішими моделями.
Серед нових автобусів лідерами продажу стали Ataman – 27 одиниць, Ford – 22 одиниці, Etalon – 13 одиниць.
Серед уживаної техніки найчастіше реєстрували Mercedes-Benz – 41 одиниця, Volkswagen – 17 одиниць, MAN – 13 одиниць
Всього з початку 2025 року український автобусний парк поповнився 1030 транспортними засобами, що на 41% більше, ніж за перші п’ять місяців 2024-го. Із цього обсягу 459 автобусів були новими (+11%), а 571 – вживаними (+81%).
Додамо, у першому кварталі 2025 року в Україну було ввезено 287 автобусів, включно з мікроавтобусами, загальною митною вартістю 13,2 млн доларів США.