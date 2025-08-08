Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

В июле украинский автопарк пополнили 211 автобусов: кто в лидерах

tourists, buses, parking
Рынок автобусов в июле вырос на 53% / Depositphotos

В июле 2025 года украинский рынок автобусов, включая микроавтобусы, продемонстрировал значительный рост. В течение месяца в автопарк страны добавилось 211 транспортных средств этого типа, что на 53% больше, чем в июле 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Доля новых автобусов в общем объеме составила 52%, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 62%.

Среди новых транспортных средств популярными в июле стали автобусы марки Ataman, которых зарегистрировали 40 единиц. На втором месте – ZAZ с 25 автобусами, а третью позицию занял Isuzu с результатом 20 единиц.

Сегмент подержанных автобусов возглавила марка Mercedes-Benz – 40 регистраций. На втором месте оказался VDL с 15 автобусами, а на третьем – Van Hool, которых зарегистрировали 10.

С начала 2025 г. украинский автобусный парк пополнился 1396 транспортными средствами, что на 39% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Из этого количества 644 единицы были новыми (рост на 14%), а 752 — подержанными (рост на 69%).

С января по апрель 2025 года в Украину было ввезено 429 автобусов, включая микроавтобусы. Их общая таможенная стоимость составила 20,6 миллионов долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко