Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

--0,01

EUR

48,22

--0,47

Наличный курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,58

48,24

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мобильное приложение для автобусных билетов: правительство запускает сервис от легальных перевозчиков

автобусы
В Украине запустят мобильное приложение для автобусных билетов. / Depositphotos

Министерство развития общин и территорий запускает мобильное приложение для покупки билетов на международные автобусные рейсы, которое будет работать исключительно с легальными перевозчиками. Этот сервис, похожий на приложение "Укрзализныци", заработает в тестовом режиме уже осенью.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью Forbes Ukraine замминистра Сергея Деркача.

Ключевые детали и преимущества:

  • Борьба с "нелегалами". Потребность в запуск государственного мобильного приложения обусловлен невозможностью эффективно регулировать рынок пассажирских перевозок другими способами. Существующие партнерства Министерства с платформами типа Tickets.ua не гарантируют проверку легальности перевозчиков, что приводит к продаже билетов на "нелегальные" маршруты.
  • Новое приложение. Новое мобильное приложение будет работать на основе данных портала autobus.gov.ua, где уже сейчас можно проверить легальность перевозчика. Это обеспечит прозрачность и надежность пассажиров.
  • Расширенный функционал. До конца года портал autobus.gov.ua будет обновлен. Это позволит перевозчикам самостоятельно управлять своими маршрутами и продавать билеты.
  • Сроки запуска. В тестовом режиме мобильное приложение заработает уже осенью 2025, а полноценный запуск запланирован на 2026 год. Разработка проекта получила поддержку интернациональных партнеров.
  • Единый официальный ресурс. По словам представителей Министерства, новое приложение "станет единственным официальным ресурсом для международных перевозок в Украине", выполняя роль аналога мобильного приложения "Укрзализныци", но для автобусных перевозок.
  • Система отзывов и контроля. В приложении будет реализована функция оставления отзывов о перевозчиках и маршрутах. Все жалобы будут автоматически поступать в "Укртрансбезопасность", что обеспечит оперативную реакцию и привлечение перевозчиков к ответственности за выявленные нарушения.

Напомним, с 20 февраля международным перевозчикам пассажиров доступны функции открытия, продления и внесения изменений в международные маршруты в онлайн-кабинете перевозчика.

Автор:
Татьяна Ковальчук