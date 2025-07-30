Мобильное приложение для автобусных билетов: правительство запускает сервис от легальных перевозчиков

Министерство развития общин и территорий запускает мобильное приложение для покупки билетов на международные автобусные рейсы, которое будет работать исключительно с легальными перевозчиками. Этот сервис, похожий на приложение "Укрзализныци", заработает в тестовом режиме уже осенью.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью Forbes Ukraine замминистра Сергея Деркача.

Ключевые детали и преимущества:

Борьба с "нелегалами". Потребность в запуск государственного мобильного приложения обусловлен невозможностью эффективно регулировать рынок пассажирских перевозок другими способами. Существующие партнерства Министерства с платформами типа Tickets.ua не гарантируют проверку легальности перевозчиков, что приводит к продаже билетов на "нелегальные" маршруты.

Потребность в запуск государственного мобильного приложения обусловлен невозможностью эффективно регулировать рынок пассажирских перевозок другими способами. Существующие партнерства Министерства с платформами типа Tickets.ua не гарантируют проверку легальности перевозчиков, что приводит к продаже билетов на "нелегальные" маршруты. Новое приложение. Новое мобильное приложение будет работать на основе данных портала autobus.gov.ua, где уже сейчас можно проверить легальность перевозчика. Это обеспечит прозрачность и надежность пассажиров.

Новое мобильное приложение будет работать на основе данных портала autobus.gov.ua, где уже сейчас можно проверить легальность перевозчика. Это обеспечит прозрачность и надежность пассажиров. Расширенный функционал. До конца года портал autobus.gov.ua будет обновлен. Это позволит перевозчикам самостоятельно управлять своими маршрутами и продавать билеты.

До конца года портал autobus.gov.ua будет обновлен. Это позволит перевозчикам самостоятельно управлять своими маршрутами и продавать билеты. Сроки запуска. В тестовом режиме мобильное приложение заработает уже осенью 2025, а полноценный запуск запланирован на 2026 год. Разработка проекта получила поддержку интернациональных партнеров.

В тестовом режиме мобильное приложение заработает уже осенью 2025, а полноценный запуск запланирован на 2026 год. Разработка проекта получила поддержку интернациональных партнеров. Единый официальный ресурс. По словам представителей Министерства, новое приложение "станет единственным официальным ресурсом для международных перевозок в Украине", выполняя роль аналога мобильного приложения "Укрзализныци", но для автобусных перевозок.

По словам представителей Министерства, новое приложение "станет единственным официальным ресурсом для международных перевозок в Украине", выполняя роль аналога мобильного приложения "Укрзализныци", но для автобусных перевозок. Система отзывов и контроля. В приложении будет реализована функция оставления отзывов о перевозчиках и маршрутах. Все жалобы будут автоматически поступать в "Укртрансбезопасность", что обеспечит оперативную реакцию и привлечение перевозчиков к ответственности за выявленные нарушения.

Напомним, с 20 февраля международным перевозчикам пассажиров доступны функции открытия, продления и внесения изменений в международные маршруты в онлайн-кабинете перевозчика.