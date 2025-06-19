В Украине упорядочили перевозку пассажиров автобусом: что изменилось

На заседании 18 июня Кабинет министров принял постановление, упорядочивающее отдельные вопросы выполнения перевозок пассажиров. Среди них – выполнение нерегулярных перевозок, усовершенствование использования электронного билета на перевозку и страхование ответственности перевозчика.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что правительством внесены изменения в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.

Что изменится?

Так, постановление решает проблему выполнения перевозок без надлежащих на это документов и разрешений.

Решение этой проблемы будет заключаться в цифровизации факта выполнения такой поездки. Для этого перевозчики будут вносить в Единый комплекс информационных систем каждую нерегулярную перевозку.

"Ключевое — не может быть ситуации, при которой регулярные перевозки выполняются без надлежащих на то разрешений и не платя налоги. Именно поэтому мы вводим цифровые механизмы контроля, которые дадут предпосылки фиксировать регулярность таких рейсов", — подчеркнул заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

Он добавил, что также постановлением электронный билет определяется подтверждением заключенного договора о перевозке. Это необходимо для защиты пассажира и подтверждения факта перевозки, когда наступает страховой случай.

Кроме того, постановление предусматривает необходимость отображения в салоне автобуса информации о страховании ответственности перевозчика перед пассажирами.

В Минразвития убеждены, что таким образом можно будет обеспечить эффективный контроль в сфере нерегулярных перевозок. Более того, это позволит отследить регулярность таких поездок.

Постановление вступает в силу спустя три месяца после официальной публикации.

Добавим, недавно ведомство разработало правила очередности прибытия автомобильных транспортных средств в международные пункты пропуска. Это поможет сократить очереди и время ожидания на границе.