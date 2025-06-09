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Минразвития анонсировало цифровую революцию в пассажирских перевозках
Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач провел встречу с представителями компаний, занимающихся внутренними перевозками. Больше
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.
80 участников присоединились к обсуждению реформы, цель которой сделать перевозки более доступными, современными и удобными для граждан по всей стране.
Министерство представило основные изменения.
Цифровизация конкурсов. С июля конкурсы на внутренние маршруты будут проводиться исключительно через Единый комплекс информационных систем (ЕКИС) Укртрансбезопасности. Бумажные объявления отменяются, а вся информация будет открыта.
Упрощенное открытие новых маршрутов. Процесс запуска нового маршрута сократится до трех дней и будет проходить полностью онлайн. Перевозчикам нужно будет представить схему движения, расписание, стоимость и график работы водителя.
Электронные разрешения. В ЕКИС разрешения на межобластные маршруты будут формироваться автоматически. Перевозчики смогут самостоятельно менять расписание, транспорт или маршрут онлайн.
Единый реестр. Информация о всех лицензированных маршрутах, перевозчиках, разрешениях и договорах будет собрана в одном открытом реестре. Это позволит бороться с "теневым" рынком перевозок.
Льготные перевозки. Правительство работает над введением электронного учета льготных поездок и последующей монетизацией этих расходов, что позволит лучше контролировать и компенсировать перевозчикам расходы.
Кроме того, ведомство вместе с Укртрансбезопасностью работает над изменениями в законодательство для усиления ответственности за нелегальные перевозки.
Ожидается, что нововведения снизят административное давление на бизнес, повысят прозрачность в сфере перевозок и улучшат качество транспортных услуг для пассажиров.
Добавим, недавно ведомство разработало правила очередности прибытия автомобильных транспортных средств в международные пункты пропуска. Это поможет сократить очереди и время ожидания на границе.